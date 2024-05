Nación apelará el fallo que ordena entregar a la brevedad cinco mil toneladas de alimentos

El Gobierno confirmó que apelará la orden judicial de Sebastián Casanello para que desde el Ministerio de Capital Humano revele la cantidad de alimentos destinados a comedores sociales almacenados y los distribuya inmediatamente.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria, expresó al respecto: “siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar. Consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino de política pública. La Justicia no se puede entrometer en la política pública”.

Asimismo, el funcionario nacional continuó y sostuvo que dichas comidas “son reservadas de manera preventiva para emergencias o catástrofes, no hay un solo alimento que vaya a ser tirado a la basura”.

Diferenciándose del kirchnerismo, el vocero presidencial añadió, adelantando cómo procederá Nación tras el fallo. “Vamos a presentarnos para mostrar que lo nuestro es algo serio y no hacemos populismo. Por un lado, tenemos la política de asistencia y por otro la mercadería para futuras catástrofes. A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios”, opinó.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó a la cartera conducida por Sandra Pettovello, que informe la cantidad de alimentos destinados a comedores sociales almacenados y disponga su distribución inmediata.

El magistrado solicitó al Ministerio la elaboración de un plan detallado para distribuir alimentos según su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, con ejecución inmediata y reporte en 72 horas.

El juez hizo pedido de los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha, así como los expedientes administrativos relacionados con la adquisición de los alimentos almacenados, señalaron desde Todo Noticias.

Casanello ordenó a su vez que, una vez cumplida, se envíe toda la documentación recabada en formato digital al correo electrónico del juzgado.