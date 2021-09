Ignacio "Nacho" Torres podría convertirse en el senador más joven de la historia en caso de ganar las elecciones generales del próximo 14 de Noviembre, tras imponerse en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como el candidato más votado en Chubut. El joven político de Juntos por el Cambio tiene 33 años.

Ignacio Torres indicó que "fue una grata sorpresa el resultado final" en estas PASO, pero además "una gran responsabilidad porque ese voto de confianza hay que honrarlo para que se mantenga de cara a las elecciones generales y poder equilibrar la balanza democrática en las dos cámaras".

"Hoy me dijeron en un medio que el senador mas joven de la historia fue de (Fernando)La Rúa con 36 años. Así que si tenemos la posibilidad de seguir con este resultado, Chubut va tener el senador más joven de la historia. Lo que es un orgullo".

En diálogo con Radio Del Mar fue consultado sobre qué lo motivo a incursionar en la política. "Para ser 100 por ciento franco. En política arranque en la secundaria, no porque me guste por la política sino más bien por amor", sorprendió. Y explicó: "me gustaba una chica que estaba en el centro de estudiantes. Ahí me enganche. Después me fui a estudiar, y empecé a trabajar con un dirigente gremial, Daniel Amoroso. Después estuve como Graciela Ocaña como asesor".

Durante un tiempo se dedicó al comercio y luego retomó la vida política con la Fundación Pensar donde "ya me metí más de lleno en la política provincial porque me apasiona y entiendo que la política es una herramienta transformadora, la política es buena, decide el precio de la yerba, la calidad de vida de nuestros abuelos y el futuro de nuestros hijos. Lo malo son algunos políticos".

Finalmente sobre la chica que lo motivó, Torres sostuvo: "No me dio bola. Intentamos mucho tiempo" pero no hubo caso reconoció.