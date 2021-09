Ignacio Torres, candidato a senador de Juntos por el Cambio Chubut habló con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite en simultáneo por canal 12 y ADNSUR, y dio detalles acerca de cómo se encarará la campaña camino a las elecciones legislativas de noviembre. Y confirmó que Horacio Rodríguez Larreta se suma a la campaña del PRO en Chubut con una visita en octubre

"Tomamos la decisión de no imponer nada para la integración con las otras listas internas. La Justicia va a definir la integración de las listas sobre la base de la norma. Es la decisión más democrática. Hoy jueves, nos vamos a encontrar con Jacqueline Caminoa. Cuando esté la decisión final, todos vamos a estar trabajando por un mismo objetivo sin ningún resquemor”, precisó.

Asimismo, dijo que le "sorprendieron" los resultados favorables en Trelew donde hace tiempo no gana una Fuerza que no esté vinculada al Frente de Todos’ o algún partido afín. "El voto de la gente no es de nadie. Los intendentes no traccionan votos por sí mismos. Tampoco, hay votos de dirigentes. Hay que ser humildes para entender que hay un mensaje contundente y están pidiendo honestidad, responsabilidad, transparencia y coraje. Ampliar el ‘Frente’ significa despojarse de cualquier prejuicio y sumar a todos aquellos que quieran sumarse a este espacio”, agregó.

“No va a haber un exceso de confianza porque pesa más la presión de lograr el objetivo que el relajamiento de la buena elección. Vamos a estar todos juntos diagramando lo que viene para honrar ese voto. La gente nos dice que ‘están esperanzados que –de una vez por todas- se termine con estas mafias”, reveló.

Asimismo, Torres dijo que habló con Horacio Rodriguez Larreta la misma noche del domingo. "Ellos tienen un ‘boca de urna’ propio y me decía que Entre Ríos y Chubut veníamos muy bien y que íbamos a ganar. Pensé que íbamos a ganar la interna pero nunca que íbamos a hacer la elección histórica que hicimos. Rodriguez Larreta me confirmó que va a venir . Está muy contento con el equipo que se conformó en la provincia. Seguramente –a mediados de octubre- va a estar en la provincia”, adelantó.

Por otro lado, aseguró que se están conformando muchos partidos provinciales "quieren trabajar con nosotros. En el 2023, van a existir más y mejores dirigentes que quieran competir porque la competencia es sana. A este espacio, tenemos que darle la calidad y competitivas suficiente para pelear la gobernación y eso es lo que vamos a hacer. Creo que lo mismo va a suceder a nivel nacional. Si bien a Rodriguez Larreta no lo conocía tanto como a Patricia Bullrich con quien tengo una relación de más tiempo. Larreta es una persona obsesiva con las metas y va para adelante, tiene claro lo que quiere y es probable que sea presidente de los argentinos”, aseguró.

Además, Torres manifestó que “Yo quiero un proyecto bien chubutense para no caer en la provincia ‘pendular’ que depende –sistemáticamente- de lo que pasa a nivel nacional. El PRO y la UCR crecieron muchísimo y ahora se incorporó el Polo Social. Hay que incorporar a otros sectores y que ese ‘Frente’ tenga un base de sustentación política más amplia para llegar a esos espacios a los que no tuvimos la posibilidad de llegar”, agregó.

Por último, el legislador dijo que “Dimos 2 peleas. Una de ellas fue la renovación dirigencial dentro del propio Frente. La segunda, fue a nivel provincial para entender que nadie es tan poderoso para estar –permanentemente- en el poder. Tenemos dirigentes que mostraron mucha capacidad como Ana Clara Romero (en Comodoro Rivadavia) o Edith Terenzi que es una militante integral a quien ‘no se le caen los anillos’ para recorrer la provincia. Lo mismo sucede con Matías Tacetta que parece parco y tímido pero es un fenómeno porque la gente de los barrios lo ve y habla con él. Es cercano y humilde. Ellos son los dirigentes que quiero para la provincia”.