Nacho Torres apuntó contra Milei: "Tiene que hacer autocritica, busca enemigos ficticios en los aliados"

Luego del duro revés de la Ley Ómnibus en Diputados, la Oficina de la Presidencia publicó un comunicado apuntando contra los gobernadores por el fracaso del tratamiento del proyecto. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cruzó al presidente de la Nación, Javier Milei, por el polémico mensaje.

"Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la “Ley Bases y Puntos para la Libertad de los argentinos ” artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina", agrega el comunicado, que luego continúa apuntando contra los diputados.

En las últimas horas, el gobernador de Chubut salió al cruce de las acusaciones: “Es básico, hay que aprender a contar los votos, nosotros no tenemos nada que ver. El gobierno tiene que tener autocrítica y aprender que tiene que tener los consensos necesarios previa a una votacion, y hoy al momento no hay nadie que quiera hacer ese trabajo”, expresó el gobernador de la provincia.

“Nosotros no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que nos falten el respeto y mucho menos que se difame”, señaló.

“Hablo por lo menos por 10 a 15 gobernadores que siempre tuvimos vocación de acompañar y darles las herramientas al gobierno para que pueda arrancar. Por eso no merecemos semejante falta de respeto”, manifestó Torres. “Si el gobierno tiene que hablar de alguien, que lo haga con nombre y apellido”, finalizó.

EL COMUNICADO COMPLETO

"Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come".

"La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno", completa el texto.

Posteriormente, el presidente Javier Milei apuntó contra los gobernadores y los diputados que votaron en contra de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo.

"La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar", manifestó el mandatario en una publicación titulada La casta contra el pueblo.