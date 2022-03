A poco más de un año para las elecciones generales de 2023 las internas comienzan a florecer dentro de Juntos por el Cambio, algo que quedó de manifiesto el pasado martes en el Congreso cuando los legisladores del PRO abandonaron el recinto ante las críticas de Alberto Fernández para con Mauricio Macri durante la asamblea legislativa, mientras que sus pares del radicalismo y la Coalición Cívica permanecieron en la sesión.

Una de las principales figuras de la Unión Cívica Radical, el diputado Facundo Manes, había dejado clara su postura al manifestar que “ya probamos con no escucharnos y así estamos", justificando su decisión de no seguir a sus compañeros de alianza en que si bien "no coincido con muchas cosas del discurso, si no lo escucho no puedo opinar".

"Más empatía y menos grieta = más desarrollo inclusivo”, había agregado el neurólogo, quien se posiciona para ser uno de los candidatos a presidente o gobernador de la Provincia de Buenos Aires durante la contienda electoral.

Los dichos de Manes molestaron en el interior del PRO, y uno de los senadores en pronunciarse al respecto fue el chubutense Nacho Torres.

"A Manes no lo entiendo, creo que sistemáticamente busca polemizar para adentro en vez de tener un rol opositor", aseguró en diálogo con FM Del Lago Esquel.

Y agregó: "Habla mucho del cerebro pero lo usa poco, creo que hay mucho ego y muchas vanidades, hay discutir lo importante".

En ese sentido, consideró que en el discurso de Alberto Fernández "se habló mucho y no se dijo nada". "El presidente dijo 'no vamos a hacer nada', el mensaje es confuso y errático, no hay nada concreto y tangible de lo que vamos a tener que trabajar la semana que viene”, concluyó.