Nacho Torres: "Hay 90% de chances de que Ana Clara Romero encabece la lista de diputados del PRO"

Ignacio Torres, diputado nacional de Juntos por el Cambio - diálogo con el programa de TV “Sin Hilo” que se transmite en simultáneo por canal 12 y ADNSUR - y habló sobre las definiciones de las candidaturas para las elecciones legislativas, y expresó que “nosotros estamos armando una lista frentista".

En este contexto señaló que el valor agregado "es que salimos de los dogmas partidarios y los radicales junto con los independientes integran la lista. Celebro que –de cara al 23 de julio- pudimos sumar a algunos dirigentes del peronismo ‘no kirchnerista’ y del movimiento de Integración y Desarrollo". Y afirmó que un proyecto chubutense "requiere traer a los mejores que quieran hacer las cosas bien. Las PASO son una herramienta atractiva para crecer como espacio y ser cada vez más competitivos”.

“En el cierre de la alianza, había que definir el piso electoral y la integración ‘post PASO’. No había otros dilemas. Fue un cierre en paz, está bueno competir y hagámoslo en un ámbito de tolerancia y respeto. Creo que hay una madurez política en el Frente”, repasó.

Asimismo, Torres señaló que “Nosotros no tenemos posiciones ni diferencias antagónicas porque no estaríamos dentro del mismo Frente. Sólo hay diferencias de formas y sanas vocaciones de poder. Por eso, derivamos en una competencia amplia y le damos la posibilidad a los chubutenses que elijan a los candidatos que crean que están mejor”.

Y reconoció que “Para mi elección, planteamos variables objetivas porque nuestro principal objetivo es ganarle al Oficialismo. Hicimos sondeos, votamos y ahora el segundo paso es integrar a las personas de diferentes regiones y la participación de género. Hay que salir con lo mejor que tengamos. Es inteligente que salgamos con varias listas”, destacó.

Por otro lado, el diputado chubutense reconoció que lo sorprendió la aparición de Ongarato como candidato "no me lo esperaba porque hablo mucho con Sergio y no me lo había manifestado. Él habló muy bien del Secretario de Hacienda que va a ser candidato en nuestra lista. Es sano que Ongarato reconozca a Tacetta como el futuro Intendente de Esquel”, alentó.

Además, Torres habló de las posibilidades de que Ana Clara Romero encabece la lista de diputados del PRO "Ana Clara Romero va a tener un rol protagónico en este desafío para encabezar la lista de Diputados. Primero, ella tiene que asumir la decisión. Está en un 90% decidida", reconoció.

Y destacó que "demostró mucho coraje en una ciudad donde es difícil que surja una figura nueva y mostró mucha capacidad en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. En Puerto Madryn, María Eugenia Dominguez ( actual concejal del PRO) es otra figura que está dentro del espacio. Hay expectativas para que –en un futuro- Ana Clara Romero pueda pelear por la Intendencia de Comodoro Rivadavia”, adelantó.

“Yo creo que necesitamos nuevos dirigentes urgente para depurar la ‘mala política’. Estoy contento con estas figuras nuevas que dan pelea como Ana Clara Romero. Salimos del cassette y hablamos con franqueza. Hoy Chubut esta fundido y hay responsables”, disparó.

Torres señaló que “Hay falta de representatividad política porque hay una casta política que va a jubilarse a la Cámara Alta. Se encandilan con las luces de Buenos Aires y se olvidan de las necesidades de la provincia. Necesitamos sostener una agenda de los defensores de los intereses de la provincia. Hay que lograr un ‘Pacto de la Moncloa’ chubutense porque sino no vamos a poder salir adelante. En los ámbitos legislativos nacionales, hay que plantear una mueva ley de Coparticipación federal, hay que recuperar los beneficios fiscales y animarnos a decir las cosas”, detalló.

Y por último, afirmó que en esta elección "veo que los chubutenses están con ganas de movilizarse y salir a la calle y no hay más crédito para las mentiras. Me gustaría debatir con los otros candidatos”, aseguró –finalmente- en