COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El presidente interino del PJ, Ricardo Mutio, restó trascendencia a las críticas de la senadora Nancy González, quien a través de Twitter calificó de “machirulos” a los dirigentes de la conducción partidaria, al hacer referencia a la foto de una reunión del propio Mutio con los hermanos Sastre y Carlos Eliceche, entre otros. “Fue una reunión de tantas que estoy manteniendo con compañeros y compañeras durante este fin de semana, no sólo en Puerto Madryn”, reseñó el actual conductor partidario, cuyo mandato vencerá en diciembre próximo. “Los dirigentes debemos estar en temas más importantes”, indicó.

“La verdad que no estaba en conocimiento de que haya comentado algo la compañera, fue una reunión de las tantas que venimos realizando en el cierre de mi gestión como presidente del PJ, orientado a agradecer el cumplimiento de la palabra de Ricardo, Gustavo (Sastre) y Adrián (Maderna) que han tomado el compromiso y dieron su palabra en pos de la unidad del peronismo -precisó Mutio-. Como buen compañero y peronista, corresponde venir a agradecer. He mantenido además otras reuniones con sectores de la rama femenina, no sólo en Madryn, sino que ahora viajo a Pirámides con compañeros y compañeras para reunirnos allá. No hay que dar mayor relevancia a este tipo de cuestiones, debemos estar abocados a buscar los mejores compañeros y compañeras que van a conducir los destinos del peronismo a partir de diciembre. No voy a opinar sobre los dichos de la compañera, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero lo único que hacen estos dichos es generar más confusión en la militancia; los dirigentes debemos estar en temas más importantes”.

“Buscamos a la mejor compañera o compañero para presidir el PJ”

Al consultarle si hay una puja para que la nueva conducción del PJ sea encabezada por una mujer, respondió: “Yo no lo palpo a eso. Creo que en honor a la verdad, la conducción actual tiene un Congreso partidario presidido por una compañera, que es Natalia Ravarotto y de siete miembros de la conducción, dos son mujeres. En la mesa ejecutiva del partido también, de siete miembros hay cinco lugares ocupados por compañeras. Debemos tratar, más que una cuestión de mujer o de hombre, de encontrar a la compañera o compañero que obtenga la mayor cantidad de voluntades y que sea acompañado por el grueso del partido. Es un honor ocupar cualquier lugar en las filas del partido, mucho más que hablar desde la presidencia. Y una presidencia, para llegar a la mayor cantidad de afiliados, debe ser acompañada por un equipo. Como decía el general Perón, ante la carencia de líderes debemos apoyarnos sobre la organización. Es lo que estamos haciendo, por lo que tenemos que hilar fino para encontrar la compañera o compañero que convoque y llegue a la mayor cantidad de afiliados… los objetivos del peronismo hoy, en una provincia totalmente devastada, deberían ser los de consolidar la unidad, para preparar el peronismo ganador que viene para las elecciones del 21 y 23”, sentenció.