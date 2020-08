ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - Robert Trump, hermano menor del presidente estadounidense Donald Trump, murió en las últimas horas tras estar hospitalizado en Nueva York “por una condición seria” de la que no se dieron más detalles, informó la Casa Blanca.



“Con una gran pena comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció esta noche. No era solo mi hermano, era mi amigo. Lo echaremos mucho de menos, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo estará en mi corazón para siempre", expresó el mandatario a través de un comunicado.



El presidente estadounidense ya había manifestado su preocupación sobre el estado de salud de su hermano de 71 años cuando el viernes pasado fue a visitarlo al hospital en Nueva York.

En junio, el hermano del presidente estadounidense ya había estado hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del centro Monte Sinaí en Manhattan “por una condición seria” de la que no se ofrecieron detalles.



La Casa Blanca tampoco ofreció más precisiones acerca de los motivos del fallecimiento o información sobre su funeral.



Robert Trump fue un exalto ejecutivo de la Organización Trump. Era uno de los otros cuatro hermanos del presidente, incluido el fallecido Fred Trump, Jr.



Hace dos meses presentó una orden de restricción temporal en un intento de bloquear la publicación de un libro poco condescendiente con la familia y el presidente de Mary Trump, la hija de Fred Trump.



En el libro "Siempre demasiado y nunca suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo" (Indicios, Ed. Urano), Mary describe un Trump criado por un padre "sociópata altamente funcional" y una madre "inestable y necesitada" que hizo trampa para entrar a la universidad, usó sus influencias para garantizar una banca de juez federal para su hermana, regalaba cosas usadas y logró sobrevivir a varias bancarrotas gracias a sus buenos contactos.



En una entrevista reciente con Télam, la sobrina del presidente aseguró que una reelección podría desatar aún más la personalidad de su tío y acusó a los grandes medios y al Partido Republicano de haber "normalizado" su discurso "racista y misógino". (Fuente: agencia Télam).