Ante señales de deterioro económico que atraviesan Comodoro Rivadavia y la región, la Cámara de Comercio impulsa la conformación de una multisectorial con participación de diversos sectores de la sociedad, con el objetivo de elaborar un diagnóstico compartido de la situación actual y proponer soluciones concretas que puedan ser presentadas a los distintos niveles del Estado.

El tema fue anticipado por ADNSUR en un informe del domingo último, dando cuenta de la preocupación provocada por la menor actividad económica y sus efectos en distintos sectores.

El presidente de la entidad, Sebastián Aguirre, remarcó que “la idea no es sólo describir la crisis, sino generar propuestas superadoras y canalizarlas ante las autoridades correspondientes”.

Aguirre reconoció que la ciudad vive una coyuntura crítica, con fuerte impacto en la actividad comercial, pero destacó que el objetivo de la multisectorial es trascender la mirada sectorial: “No queremos ser los 'lloradores de turno' que sólo repiten que hay crisis o puestos de trabajo que peligran. Por eso convocamos a otros sectores para tener una mirada más amplia y transversal, que nos permita pensar colectivamente hacia dónde queremos ir”, detalló, en diálogo con Actualidad 2.0.

Tras 10 años, una histórica tienda de ropa de Comodoro cierra sus puertas y liquida todo "al costo"

La iniciativa remite a una experiencia similar que tuvo lugar a comienzos de los años 2000, también impulsada por la Cámara, en un contexto de fuerte recesión. En esta oportunidad, la convocatoria incluye a cámaras empresarias, organizaciones sociales, profesionales y actores vinculados al sector productivo y educativo, con el fin de construir una agenda común.

Un diagnóstico compartido, a partir de los cambios petroleros

“Nos encontramos con que, más allá de las diferencias, todos los sectores comparten un diagnóstico muy parecido: la crisis petrolera marca el ritmo general, pero hay otros factores que también están golpeando fuerte, como la falta de infraestructura, el deterioro social y la ausencia de una estrategia de desarrollo”, detalló Aguirre.

En ese sentido, citó como ejemplo el cambio en los patrones de consumo, la caída del turismo corporativo y la reconfiguración de actividades que antes eran sostenidas por la industria del petróleo.

Invierno 2025: las razones por las que el frío se siente distinto en Comodoro

“No es que nos quedamos sin insumos, sino que cambiaron las formas de comercializarlos”, dijo al parafrasear al geólogo José Paredes, quien dijo que no “es que se terminó el petróleo, sino una forma de buscarlo”.

Aguirre coincidió en que la ciudad y la región deben buscar nuevas estrategias para recuperar el ritmo de la actividad económica, atendiendo las particularidades del modo en que cada sector se ve afectado.

Propuestas en construcción: alivio fiscal y compre local

Aunque la multisectorial aún se encuentra en una etapa preliminar de trabajo, Aguirre adelantó que ya se están delineando algunas propuestas concretas, especialmente en torno a la necesidad de un alivio fiscal, reglas claras para la inversión, incentivos al “compre local”, protección de empresas ya radicadas en la ciudad y legislación que permita una mayor competitividad para las empresas radicadas en la región.

Comodoro inauguró su Ciudad Judicial: cómo es el nuevo edificio y qué funciones tendrá

“El primer paso es recuperar un horizonte de previsibilidad. Hay muchas cuestiones que pueden resolverse con una planificación estratégica que nos marque el rumbo -añadió-. El diagnóstico no puede hacerlo un solo sector, sino que se debe ampliar la mirada, para no parcializar la realidad. Y debemos hablar de las oportunidades de Chubut en su conjunto, no sólo de Comodoro Rivadavia, para posicionarnos en un rumbo productivo, junto a las provincias imprescindibles para la nación”.

Al hablar de las propuestas que están en elaboración para presentar ante los gobiernos provincial y municipal, insistió en la necesidad de generar “un horizonte de previsibilidad”, basado en “decisiones relativamente simples”, estableciendo en qué aspectos se busca diversificar la economía para reducir aspectos burocráticos, por ejemplo.

Un adolescente de Comodoro vende tortafritas para pagar su viaje de egresados

Desde la Cámara estiman que, en las próximas semanas, la multisectorial podrá presentar un documento de trabajo con propuestas concretas, que será compartido con autoridades municipales, provinciales y nacionales.