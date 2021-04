FORMOSA (ADNSUR) - Una mujer formoseña asegura que Cristina Kirchner es la madrina de su hijo, pero que desde que se bautizó "se olvidó de él".

La noticia fue dada a conocer por el medio local 89.3, que tomó la declaración de quien vive, junto a sus ocho hijos varones, en el barrio Sagrado Corazón y pide por una ayuda económica y habitacional.

"Mi comadre es Cristina Kirchner. El es su ahijado porque es el séptimo varón. Desde el 2012 estoy anotado por una vivienda y nunca me salió", comenzó el relato de la mujer en referencia a la Ley de padrinazgo presidencial, la cual sancionada en 1974, explicita que el o la presidente en funciones apadrinará al séptimo hijo varón o séptima hija mujer de una prole del mismo sexo.

"Él tiene la necesidad de tener una casa. Hace tres años se olvidó de su beca y de él. De que tenía que ayudarle. Hasta ahora no hay nada", agregó la madre del ahijado de la hoy vicepresidenta.

"Ocho son mis hijos, son varones y él es el séptimo, por eso tieneque ser su madrina ella", explicó en referencia a la tradición convertida en ley por María Estela Martínez de Perón.

Y cerró: "Desde que se bautizó no se acordó más. La beca también, hace tres años no me pasa la beca por él"

La tradición del padrinazgo presidencial llegó a la Argentina junto a la inmigración rusa, donde se creía que el séptimo hijo varón es hombre lobo y la séptima hija mujer bruja.

En la Rusia de Catalina la grande se otorgaba el padrinazgo imperial, que daba una protección mágica contra estos males y evitaba que los niños fueran abandonados.

Tras varios años de tradición finalmente se convirtió en ley, estableciendo también que el presidente en funciones al momento del nacimiento le otorga al ahijado una beca asistencial para contribuir con su educación y alimentación.