El Ministerio de Seguridad de Chubut activará este miércoles 24 de enero el protocolo antipiquete para garantizar la libre circulación por calles y rutas de la provincia, en el marco del primer paro y movilización convocado por la CGT en contra de las medidas del gobierno de Javier Milei.

El titular de la cartera de Seguridad, Héctor Iturrioz, detalló a ADNSUR que el protocolo vigente comprende una serie de pasos. "Primero el diálogo, la intimación a que depongan la actitud, la información de que tienen que dejar vías alternativas de paso y si no acatan la medida, hacer uso progresivo de la fuerza física", precisó.

Sobre cómo será su aplicación en las localidades de Chubut, el funcionario señaló que “hoy se ve una situación en particular porque la movilización está avalada por algunos municipios que decidieron cómo organizarla” .

El primer paro contra Milei: marcha al Congreso y movilizaciones en todo el país

“Si el municipio decide cortar la circulación por una de sus calles para que no haya inconvenientes en este tránsito, eso es su facultad, así que acordamos que ellos lo hagan y en casos necesarios, que se desborde la manifestación, el policía siempre va a estar presto a asistirlos”, agregó.

"En Comodoro Rivadavia me junté con el secretario Ricardo Gaitán y me dijo que habían organizado de esa forma para evitar congestiones de tránsito, que iban a cortar solo la calle San Martín a la altura del correo. Me garantizó que no se iba a cortar la calle Güemes hacia la Ruta 3 y que quedaban como alternativas las calles Sarmiento, y Rivadavia".

Paro de la CGT: el Gobierno Nacional confirmó que usará el protocolo antipiquetes

"Los que deciden cortar, en este caso, no son los sindicatos sino la municipalidad para organizarlo. No tengo antecedentes pero si sirve para organizar la protesta, bienvenido sea", afirmó.

El titular de la cartera de seguridad señaló que "en Puerto Madryn, también el personal municipal va a readecuar las vías de tránsito sobre todo para que no se entorpezca la circulación. Mientras ellos asuman esta función de resguardar la circulación, nosotros no tenemos porque intervenir. No podemos sobreponernos a una decisión municipal", sostuvo.

Se reunieron la CGT y el Gobierno Nacional: acordaron que el paro será "pacífico”

"El resto de las ciudades, lo que hasta ahora tenemos informado de acuerdo al director de seguridad, va a depender exclusivamente de la policía", afirmó.

Finalmente, el funcionario provincial indicó que hay una orden de refuerzo de todo el recurso humano y por ende, de los operativos estarán participando infantería y otras divisiones abocados a que "se cumpla el permitir la ley de circulación de al vecino".