More Rial, hija del conductor Jorge Rial, volvió a quedar en el centro de la polémica tras reaparecer en los medios para referirse a su situación judicial. Sin embargo, también sorprendió al revelar un insólito requisito a la hora de aceptar un trabajo. "Ni en pedo me levanto a laburar a las ocho”, afirmó

La polémica declaración fue en una entrevista para LAM (América TV), donde Morena se defendió de las recientes acusaciones por presuntos robos. : “Ni siquiera sé si voy a declarar, todavía no hay nada definido. Veré qué dicen, pero no me voy a hacer cargo de algo que no hice”.

En tanto, su abogado Alejandro Cipolla, quien la acompañaba durante la nota, fue enfático: “Decir que robó es mucho. Son hechos que ocurrieron y que están dentro de una causa, pero eso no implica que Morena tenga responsabilidad. Quienes sí podrían tenerla son otras personas involucradas, que no tienen relación directa con ella.”

Consultada sobre si está en la búsqueda de trabajo, tal como lo exige la Justicia, la joven - madre de dos niños - explicó que su abogado la está ayudando en ese proceso. Sin embargo, dejó en claro que no está dispuesta a aceptar cualquier tipo de empleo.

“Tampoco a las ocho de la mañana. ¿Ustedes se levantan a esa hora? Yo no. Los amo, vuelvo a ser meme... pero ni en pedo me levanto a laburar a las ocho”, afirmó.

En continuidad, su abogado intervino para confirmar que su representada comenzará a trabajar en su estudio como secretaria y adelantó que están preparando un proyecto que será anunciado próximamente en redes sociales, aunque aclaró que no se trata de un streaming.

Finalmente, la joven insistió con su particular exigencia horaria: “Después de las dos de la tarde, trabajo en el horario que quieran. Mi fábrica abre a las dos. Si quieren de madrugada, sí. Pero a la mañana, no”.

CUÁL ES LA CAUSA ABIERTA EN SU CONTRA

El hecho en cuestión sucedió el 19 de enero de 2025, cuando entraron a una casa que estaba vacía. "Lo que hicieron fue interrumpir previamente el suministro de energía. Baja la térmica de la casa, se va a dar unas vueltas y vuelve a la hora. Si la térmica está baja, quiere decir que la casa está vacía. Por lo tanto, deciden ingresar. Una vez allí, revolvieron los diferentes ambientes en busca de pertenencias, sustrayendo ilegalmente varios bienes", se pudo establecer sobre la metodología de robo.

La hija de Jorge Rial estuvo presa, sin embargo, actualmente, se encuentra con el beneficio de la excarcelación gracias a que tiene un hijo pequeño.

Tras la aparición de nuevos mensajes que la involucran a tres hechos delictivos, el próximo 13 de agosto va a tener que ir a declarar por este robo y por otro más, por lo que se enfrentará nuevamente a la Justicia.