El gobierno nacional anunció la decisión de modificar artículos de la Ley de Identidad de Género, prohibiendo tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas en menores de 18 años. La medida ha sido calificada como un "retroceso" en los derechos adquiridos y un ataque a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes trans.

Desde la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad, Daniela Andrade manifestó su preocupación en diálogo con ADNSUR, al sostener que "no se trata de modificar toda la Ley de Identidad de Género, sino algunos artículos específicos, principalmente aquellos relacionados con la salud y el acceso a tratamientos hormonales para menores de edad."

Modificarán la Ley de Identidad de Género: "Esta decisión nos permite avanzar hacia un sistema más razonable"

Y en este marco, aclaró que la ley original permitía a los menores de edad acceder a tratamientos hormonales con el consentimiento de sus padres o representantes legales. Sin embargo, la nueva modificación establece que estos tratamientos solo podrán iniciarse a partir de los 18 años.

La funcionaria lamentó este enorme retroceso tras el arduo trabajo de años que llevó a posicionar a Argentina en "un lugar de vanguardia y a ser ejemplo para otros países". En este contexto, advirtió que las consecuencias conllevarán a "una problemática muy grande", lamentó.

"Vamos a empezar a tener problemas con las obras sociales que se nieguen a cubrir los tratamientos hormonales, con los colegios que no permitan que los niños, niñas y niñes trans sean llamados por el nombre que elijan, y con las familias que ya habían iniciado un proceso de transición con sus hijes", señaló Andrade.

La pesada agenda que tendrá la Legislatura de Chubut para febrero: reforma constitucional, pliegos judiciales y nuevos organismos

ACCIONES CONCRETAS

Ante la consulta sobre posibles movilizaciones sociales en respuesta a la medida adoptada por el gobierno, indicó que si bien no se prevén marchas masivas, sí se llevarán a cabo acciones concretas para defender los derechos de las personas trans. "Seguramente habrá recursos de amparo, reuniones con organizaciones de familias diversas, y se brindará asesoramiento y acompañamiento legal a quienes lo necesiten", afirmó.

Además, Andrade destacó la importancia de seguir trabajando en la generación de políticas públicas inclusivas a nivel local y provincial, "en aquellos lugares donde todavía tenemos gobiernos que amparan y sostienen los derechos de la comunidad LGTBIQ+".

"Hablan de prosperidad quienes hundieron en la pobreza al 57%": la crítica de Adorni a CFK

La modificación de la Ley de Identidad de Género ha abierto un debate necesario sobre los derechos de las personas trans y la importancia de garantizar su acceso a la salud y a la identidad.

“Gran parte de la problemática surge de la ignorancia y la desinformación sobre las realidades de las personas trans, especialmente en lo que respecta a los tratamientos médicos y la atención a menores. No existen cirugías genitales en niños; los bloqueos hormonales se realizan durante la adolescencia. Hay un montón de cosas que se ignoran y que no se saben y que todo el mundo piensa y dice: 'Ay, pero cómo van a mutilar a los niños.' Pero, ¿en qué cabeza cabe que se va a mutilar a un niño cuando no existe una intervención quirúrgica en una criatura, en un niño de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez años? No existen las intervenciones quirúrgicas para niños de esa edad”, aclaró finalmente.