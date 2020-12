RAWSON (ADNSUR) - La cuestión sobre la minería no se tratará en las dos sesiones pendientes de la Legislatura de Chubut porque no están dadas las condiciones, debido a la falta de tiempos para conseguir el consenso necesario, y además porque no está dado el contexto en medio de sospechas generadas en torno al posible pago de coimas, que ahora está investigando el Ministerio Público Fiscal.

Así lo afirmaron a ADNSUR diputados del bloque oficialista y de la oposición, quienes ya descartaron que haya posibilidades de que se vuelva a convocar a la comisión de Recursos Naturales para incluir modificaciones al proyecto 128/20 del Ejecutivo que busca habilitar la actividad minera en dos departamentos de la meseta.

Después de la conferencia de prensa brindada ayer por el gobernador Mariano Arcioni, en la que expresó que no iba a retirar el proyecto de la Legislatura pero a la vez instaba a los legisladores a tomarse todo el tiempo necesario para analizar el tema, en la Cámara de Diputados asumieron que ya no hay margen para buscar ese diálogo en tan pocos días, por lo que ya descartaron nuevas convocatorias a la comisión de Recursos Naturales, y no habrá dictamen antes de fin de año, mucho menos sobre la Iniciativa Popular, que hasta el momento no ha sido ni siquiera analizada.

Si el tema de la zonificación ya venía complicado para obtener la mayoría necesaria, tal como había anticipado ADNSUR hace dos semanas cuando adelantó la prórroga del período de sesiones, a esto se sumó el escándalo que se generó primero en torno al audio de la vicepresidenta primera de la Cámara, Leila Lloyd Jones, en el que afirma conocer sobre el pago de coimas a algunos de sus colegas por un monto de $ 10 millones; y por si fuera poco, la difusión del video de una cámara oculta al diputado del PRO, Sebastián López, en el que estaría hablando con representantes de una multinacional negociando un monto de dinero para hacer lobby a favor de la minería.

Estos dos hechos, que como ya informó esta agencia ahora están en manos del Ministerio Público Fiscal, enrarecieron todavía más el contexto de discusión del tema, y de ninguna manera aseguran las condiciones normales de tratamiento de un asunto tan delicado, en el que tiene puestos los ojos toda la opinión pública, no sólo de la provincia, porque la cuestión a rebotado incluso en medios nacionales.

Ante esta realidad, en el gobierno analizan por estas horas con diputados del oficialismo los pasos a seguir para obtener el apoyo necesario a la iniciativa. Una de las ideas que se está charlando en las oficinas de Fontana 50 pasa por modificar la estrategia y "socializar" el proyecto por toda la provincia a lo largo del verano, con la posibilidad de ampliar el debate en la comisión para incluir las modificaciones necesarias y buscar la posibilidad de una convocatoria a sesión especial en el mes de febrero, para tratar este tema y algún otro de urgencia.

Resta esperar ahora las reuniones de Labor Parlamentaria y el trabajo de comisiones para conocer el temario a tratar los días 18 y 22, ya que no parece haber tampoco el número de votos necesarios para que puedan tener tratamiento el Presupuesto 2021, así como tampoco la Agencia de Recaudación y el nuevo Endeudamiento en Letras a Dólar Linked, proyecto enviado hace más de un mes por el Ejecutivo para obtener fondos para el pago de salarios, pero que aún no cuenta con el apoyo de la oposición.