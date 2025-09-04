Luego de cerrar la campaña de LLA en Buenos Aires, el presidente Javier Milei partió rumbo a los Estados Unidos el miércoles por la noche. Esta vez, con una agenda concentrada en Estados Unidos, marcada por reuniones privadas, cancelaciones de último momento y versiones cruzadas sobre la relación bilateral con Washington.

La gira, que inicialmente incluía pasos por Los Ángeles, Las Vegas y la capital estadounidense, finalmente se limitó a actividades en la costa oeste.

Según se supo, el vuelo despegó a las 23 horas con destino a Los Ángeles, realizando una escala técnica en Lima, Perú. El cronograma estipula que el Presidente llegará este jueves 4 de septiembre a las 13 horas (hora local).

Para las 17:30 horas, se reunirá en un almuerzo con el astronauta Noel del Castro. Más tarde, a las 20:30, tendrá un encuentro con D. Michael Milken, titular del Instituto Milken.Luego, a las 21:15, esta una reunión clave con el ministro de Economía, Luis Caputo, el embajador argentino Alejandro Oxenford y un grupo de líderes empresariales e inversores.

La agenda del día se cerrará con dos reuniones de media hora, Una de ellas con Mark A. Nelson, vicepresidente de Chevron, y otra con el empresario argentino Andy Kleinman.

En tanto, su regreso está previsto para el viernes a las 14 horas (hora local), con llegada a Buenos Aires a las 4 de la mañana del sábado 6 de septiembre.

LA VISITA CANCELADA A LAS VEGAS Y EL SHOW DE FÁTIMA FLOREZ

Una de las actividades más comentadas del itinerario presidencial era la posible asistencia al show de su ex pareja, Fátima Florez, en el hotel The Sahara Las Vegas. El productor de la artista, Elías, había difundido un flyer promocional con la frase: “¡Viene Milei!”.

Sin embargo, el entorno del mandatario desmintió su presencia:

“La reunión que sería en Malibú (invitaron 50 y se esperaban 30) fue un éxito tan rotundo (había 80 anotados hace dos días) que se debió mover a un hotel en Los Ángeles y ahí decidimos pasar las reuniones de Las Vegas a Los Ángeles. Vuelve un día antes”, explicaron desde la comitiva presidencial.

Además del show, otra actividad clave que fue suspendida es la visita a Washington, donde se iba a avanzar en el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program). La iniciativa surgió tras la reunión bilateral del 28 de julio en Buenos Aires, y el encuentro planeado para esta semana tenía como objetivo definir próximos pasos.

Pero según el medio Axios, la reunión fue suspendida por el secretario de Estado, Marco Rubio. La noticia generó sorpresa dentro de la comitiva, que ya estaba en viaje. Juan Pazo, director del ARCA y jefe de la delegación, permaneció dos días en Miami antes de regresar sin acuerdos cerrados.

Desde el Gobierno argentino, la respuesta fue categórica. “Las versiones sobre la suspensión del acuerdo eran ‘falsas y maliciosas’”, dijeron a la prensa. “La visita de Pazo a Estados Unidos no tenía relación alguna con el programa de exención de visas”, agregaron.

“El viaje fue parte de una agenda técnica vinculada a la modernización del sistema aduanero, en colaboración con Customs and Border Protection (CBP), y que incluyó reuniones y visitas operativas con ese objetivo”, afirmó Pazo.

“En línea con la aclaración y desmentida que realizó Homeland Security de EE. UU. en su plataforma X hace unos minutos, en mi calidad de coordinador del equipo Interagencia que lleva adelante el proceso de visa waiver por la parte Argentina, [...] quiero dar por cerrado este vergonzoso episodio de desinformación. El programa de visa waiver goza de buena salud y seguimos trabajando para lograr el objetivo lo antes que resulte posible���, señaló el embajador Alec Oxenford.

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR