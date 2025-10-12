El próximo lunes 13 de octubre, el presidente Javier Milei emprenderá un nuevo viaje a Estados Unidos con una agenda que combina gestos políticos internacionales y negociaciones clave para el futuro económico argentino. Entre las actividades previstas, se destaca un esperado reencuentro con el exmandatario norteamericano Donald Trump y reuniones bilaterales que podrían incluir conversaciones sobre posibles apoyos financieros para el país.

El mandatario partirá en un vuelo especial rumbo a Washington, donde tiene previsto aterrizar alrededor de las 23 horas (hora argentina). Ya en territorio estadounidense, será recibido en la Blair House, la residencia oficial destinada a alojar a los invitados del presidente de EE. UU., donde pasará la noche antes de iniciar su jornada oficial el martes.

“Alerta Argentina”: la vidente que anticipó los escándalos de Milei habló de “lo que pasará en las elecciones"

Según la agenda oficial, a las 12 del mediodía Milei visitará la Casa Blanca, donde firmará el libro de honor y saludará formalmente a Donald Trump. Luego, ambos compartirán una reunión bilateral para abordar temas de interés común, entre ellos el vínculo político-ideológico y el estado de las relaciones económicas entre ambos países.

A las 12:45 está previsto un almuerzo de trabajo en honor al mandatario argentino, con participación de las comitivas oficiales de Argentina y Estados Unidos. Tras el encuentro, Trump despedirá formalmente a Milei, marcando el cierre del bloque más institucional del viaje.

Un economista aseguró que Milei prepara un “plan de convertibilidad” tras el salvataje de Estados Unidos

Uno de los puntos que todavía se encuentra en revisión es la participación de Milei a las 17 horas en una ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista político conservador asesinado en septiembre, figura muy cercana a los sectores con los que Milei mantiene afinidad ideológica.

Antes de regresar, el presidente también firmará el libro de visitas de la Blair House y se sacará una foto con el personal del lugar. Estas actividades no tienen horario confirmado, pero están previstas para el martes por la tarde.

Torres cuestionó a Milei: “Está paveando en un escenario mientras la gente la está pasando mal”

La visita oficial culminará a las 22 horas, cuando Milei aborde el vuelo de regreso a la Argentina. Se espera que arribe a la ciudad de Buenos Aires durante la mañana del miércoles, alrededor de las 8.

Este nuevo viaje presidencial no solo refuerza el alineamiento del gobierno argentino con sectores conservadores de Estados Unidos, sino que también busca avanzar en acuerdos estratégicos que puedan traducirse en respaldo económico en un momento de fuerte incertidumbre interna.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR