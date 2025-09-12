Milei vetó la ley que distribuía automáticamente los ATN entre las provincias

El presidente Javier Milei sumó un nuevo veto a la lista de leyes recientemente sancionadas por el Congreso. Tras haber frenado la norma de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en el Hospital Garrahan, el mandatario rechazó ahora el proyecto impulsado por los gobernadores para distribuir de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La medida fue formalmente comunicada al Senado, cámara de origen de la iniciativa.

La propuesta había sido diseñada por mandatarios provinciales con el objetivo de garantizar una distribución más equitativa de los fondos y dar una respuesta rápida a los desequilibrios financieros que enfrentan las jurisdicciones . Sin embargo, el Poder Ejecutivo sostuvo en el decreto que “los ATN difieren sustancialmente de la masa coparticipable de distribución automática” y que deben conservarse como una herramienta de uso extraordinario.

Según el documento firmado por Milei, los Aportes del Tesoro constituyen “un fondo complementario del régimen automático de coparticipación, destinado a preservar el equilibrio federal frente a contingencias excepcionales”.

En esa línea, se advirtió que transformarlos en recursos de reparto automático vaciaría al Estado Nacional de un mecanismo clave para dar respuestas urgentes en situaciones de crisis o catástrofes.

El texto oficial también señaló que la norma aprobada por el Congreso “altera la finalidad legalmente asignada a los ATN” y “priva al Estado de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias que requieren decisiones rápidas”. Además, se remarcó que el esquema automático de distribución chocaría con los criterios de razonabilidad y equilibrio que deben guiar la política de federalismo fiscal.

Para el Gobierno, la verdadera salida a los conflictos en torno a la distribución de recursos no pasa por reformas parciales, sino por un consenso integral que permita rediseñar el esquema de federalismo fiscal y garantizar un desarrollo armónico de todas las provincias. En este sentido, Milei defendió la necesidad de mantener la discrecionalidad en el manejo de los ATN como un complemento flexible a la coparticipación.

El veto generó malestar inmediato entre los bloques opositores, especialmente en el Senado, donde se empezó a coordinar la convocatoria a una sesión ordinaria el próximo jueves 18. El objetivo es debatir la posibilidad de insistir con la ley y buscar los votos necesarios para revertir la decisión presidencial, aunque la oposición necesitaría reunir mayorías especiales para lograrlo.

La tensión se suma al enfrentamiento abierto entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores por la distribución de fondos, un tema sensible en el marco del ajuste fiscal y la caída de transferencias discrecionales.

La expectativa está puesta en cómo evolucionará la pulseada política en el Congreso, donde Milei ya hizo uso de la herramienta del veto en varias oportunidades, dejando en claro que no está dispuesto a ceder en aspectos que considera centrales para la administración de los recursos nacionales.