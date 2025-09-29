Milei tuvo que suspender su acto de campaña en Ushuaia por protestas contra su gestión

Javier Milei canceló este lunes la caminata de campaña que tenía programada en Ushuaia, donde buscaba respaldar a los candidatos de su espacio de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. La decisión fue tomada en el contexto de múltiples protestas organizadas por sectores políticos, sindicales y sociales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en medio de un amplio operativo de seguridad.

A pesar del escenario adverso, el Presidente se dirigió brevemente a un reducido grupo de simpatizantes utilizando un megáfono, desde donde reafirmó las principales propuestas de su fuerza política. A un mes de las elecciones, Milei desembarca en la Patagonia para reforzar su estrategia electoral

Pasadas las 18:30, Milei emprendió el regreso a la Ciudad de Buenos Aires. En los próximos días, encabezará una gira por varias provincias que renovarán bancas en el Senado, con el objetivo de fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en el Congreso y apuntalar a sus candidatos, en medio de la crisis que atraviesa el Gobierno nacional y que podría impactar en el desempeño electoral del oficialismo libertario.

Este nuevo desembarco ocurre en plena tensión por los puestos de trabajo industriales, en especial en Río Grande, dadas las medidas económicas que azotan el Régimen de Promoción Industrial y que amenazan con despidos a futuro.

Fuerte operativo y protestas en Ushuaia durante la visita de Milei

El presidente aterrizó en la capital fueguina cerca del mediodía, escoltado por un importante despliegue de efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal Argentina. Cabe recordar que el Concejo Deliberante de Ushuaia lo había declarado “persona no grata” meses atrás, a raíz de sus declaraciones en un acto conmemorativo por la guerra de Malvinas.

Previo al acto que tenía previsto realizar a las 18 en el centro de la ciudad, Milei ofreció una entrevista a una radio local y recorrió las instalaciones de la empresa tecnológica Newsan.

En paralelo, dirigentes del peronismo, gremios y organizaciones sociales convocaron a movilizaciones bajo el lema "Milei, no sos bienvenido", lo que generó un clima de tensión que se mantuvo durante toda la jornada.

Durante su visita el Presidente ofreció una entrevista con Aire Libre FM, en la que criticó las movilizaciones en su contra. "El sindicalismo en la Argentina está muy politizado. Está muy alineado con un partido político, que además está alineado a lo que nosotros llamamos el partido del Estado. Ese modelo, es un modelo que en Argentina lleva 70, 80 años y de ser un país rico, de ser un país desarrollado, somos el único que nos convertimos en subdesarrollados", lanzó el mandatario.

Y agregó: "¿Quieren volver a eso? Bueno, cada uno puede elegir lo que quiera. Nosotros lo que venimos es a plantear la esperanza de un futuro mejor. Y lo estamos haciendo, porque los resultados nos avalan".

Además, visitó las instalaciones de la empresa Newsan. Desde la gestión local denunciaron que Milei "mantiene sitiada a la ciudad de Ushuaia, donde un imponente despliegue de fuerzas federales bloquea accesos y restringe la circulación en amplios sectores del centro".

Con información de Ámbito