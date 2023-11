A tan solo horas del último debate presidencial, de cara al balotaje del 19 de noviembre donde se definirá entre Javier Milei y Sergio Massa quién se quedará con la Presidencia de la Nación para los próximos 4 años.

El candidato por la Libertad Avanza, Javier Milei, realizó su propio análisis de cómo fue su desempeño en el debate del domingo a la noche y admitió que no pudo dormir por la adrenalina. “Me sentí muy cómodo. Lo que hay que comprender es lo que va a buscar cada uno al debate”, dijo esta mañana en diálogo con Radio Mitre.

A continuación, si reconoció que hubo "una clara intención de (Sergio) Massa de provocarme y, con su equipo de brasileños y psicólogos, tratar de buscar elementos para probarme y que yo me saliera de sí. Me provocó, fue muy agresivo muchas veces, pero no logró sacarme del eje en ningún momento”, afirmó.

Y sostuvo que el candidato de Unión por la Patria (UxP) se vio frustrado en su estrategia de mostrarlo “como alguien irascible que no puede mantener la estabilidad emocional, pero anoche no lo consiguió”.

TOSEDORES

El candidato libertario además denunció una estrategia de Sergio Massa y de sus acompañantes que buscó desconcentrarlo cada vez que le tocaba hablar.

“Cuando yo estoy haciendo el cierre están todos tosiendo. Hubo un cambio de último momento y pusieron de mi lado a la gente de él. Entonces, cuando yo hablaba, todos tosían para perturbarme. Y tampoco lo lograron”.

“Las preguntas eran funcionales a mi estrategia... mi objetivo era demostrar todas las falsedades que me han hecho con la campaña negativa. Luego yo tenía una segunda vuelta, que era la parte de Producción y Empleo, y ahí le doy una sopapeada que lo rompo todo”, respondió sobre por qué decidió aceptar el interrogatorio de Massa en el primer bloque del debate.

SIN BULLRICH NI MACRI

El libertario fue consultado por la ausencia de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quienes le manifestaron su apoyo en esta segunda vuelta, durante el debate. “Son de otra fuerza política, no tenían porque estar en ese lugar", dijo sin brindar mayores precisiones.

Y aprovechó a realizar una crítica a los organizadores del debate: “Las autoridades jugaron todas para Massa, todo lo que tiene que ver con la metodología fueron cambios a favor de Massa y en contra de mi persona. Incluso a nosotros nos pusieron un cupo de invitados inferior al que les dieron a ellos”.

Sobre el análisis a horas del debate dijo que “en las redes el saldo fue muy positivo para nosotros. Lo que me sorprende es la cantidad de gente que lo percibe (a Massa) como un mentiroso y cara de piedra. A mí me habían dicho que era un mentiroso, pero juro que me sorprendió, no puedo creer que una persona mienta tanto. Es la actitud de un psicópata. Viendo como está destruyendo la economía, es de teflón”.

“Lo trabajé con gente de mi equipo y sumamos a una fonoaudióloga que me ayudó además a mejorar mi lenguaje corporal. Yo podría haber salido y ponerme histriónico, no olviden que fui cantante de rock y eso lo manejo, pero la seriedad del asunto es para tomárselo muy en serio”, concluyó.