La Oficina del Presidente comunicó este lunes que Javier Milei tuvo que modificar su agenda y posponer la visita que tenía programada para este martes en la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, debido a motivos de seguridad. La medida fue tomada tras recibir un informe que advertía sobre las condiciones climáticas adversas que se esperan en la zona por un fenómeno de ciclogénesis.

De acuerdo con información obtenida por Noticias Argentinas, un análisis técnico realizado por la Agrupación Aérea Presidencial fue concluyente: señaló que los aeródromos ubicados en Junín y Pergamino no reúnen las condiciones mínimas necesarias para operar en situaciones de mal tiempo, ya que carecen de cartas de aproximación por instrumentos.

Los riesgos del vuelo: "Incómodo, inseguro y riesgoso"

El reporte interno, dirigido al Subsecretario de Planeamiento Operativo de la Defensa, detalló los motivos por los cuales no era posible garantizar la seguridad del traslado del Presidente.

Condiciones climáticas: El pronóstico para el martes a la tarde-noche incluye lluvias de distinta intensidad, techos de nubes bajos y fuertes ráfagas de viento que persistirán durante toda la jornada.

Vuelo en helicóptero descartado: El informe señala que la probabilidad de tener que regresar a la base en caso de un traslado en helicóptero era "muy alta", y que el vuelo sería "incómodo e inseguro" por los vientos y la necesidad de recargar combustible.

Traslado imposible: La Oficina del Presidente comunicó que tanto el traslado por vía aérea como terrestre resultaba imposible bajo estas condiciones.

Conclusión técnica: El reporte de la Agrupación Aérea fue contundente al señalar que las condiciones meteorológicas desfavorables "no permiten garantizar la seguridad operacional del traslado previsto".

El comunicado oficial de Presidencia mencionó que se esperan lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a los 55 km/h, confirmando la recomendación de los organismos de custodia del mandatario.