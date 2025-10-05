Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei respaldó la determinación a través de un mensaje en sus redes sociales.

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, dijo el Presidente.

Y agregó: “Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”.

Fin de semana largo en octubre de 2025: qué feriado se adelantó y cómo impactará al turismo

“Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, finalizó.

Milei: “El kirchnerismo montó una operación”

Horas después del posteo, Milei brindó una entrevista a Luis Majul en LN+ y atribuyó el escándalo de los vínculos con Fred Machado a una "operación" orquestada por el kirchnerismo, y hasta se adjudicó la prisión de Cristina Kirchner.

"El kirchnerismo montó una operación. El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI; la franquicia local es el kirchnerismo", argumentó.

Milei endurece el Código Penal: tolerancia cero, condenas más altas y sistema acusatorio

El Presidente incluso comparó el caso de Espert con otros antecedentes de presuntas operaciones políticas: “Recordemos que esto se lo hicieron a Francisco de Narváez, se lo hicieron a la doctora Bullrich, se lo hicieron a Fernando Niembro.”

El jefe de Estado explicó que la renuncia se debió a que el escándalo estaba desviando el foco de la agenda electoral central de LLA. "El problema que esto estaba causando, digo, usted sabe, yo no tomo decisiones con criterios utilitaristas; o sea, yo se hace lo que es correcto, o sea, yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert", justificó.

Además, sostuvo que la discusión que debe primar es su visión de país: "Nosotros tenemos un proyecto de país hacia adelante que es convertir a Argentina en el país más libre del mundo".

Milei tuvo que suspender su acto de campaña en Ushuaia por protestas contra su gestión

Finalmente ratificó su ambicioso plan de crecimiento: un país que "en 10 años se parezca a España o menos, en 20 años a Alemania, en 30 a Estados Unidos y en 40 años sea el país esté entre los tres con máximo ingreso del mundo".