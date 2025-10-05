Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei respaldó la determinación a través de un mensaje en sus redes sociales.

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, dijo el Presidente.

Y agregó: “Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”.

“Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, finalizó.