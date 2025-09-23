Javier Milei mantuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de las negociaciones por un préstamo para el país por parte del Tesoro norteamericano.

“Muchas gracias, presidente Donald Trump, por su gran amistad y este gesto extraordinario”, publicó Milei tras el encuentro, en un agradecimiento por el mensaje que poco antes había compartido el mandatario estadounidense.

Poco después del encuentro, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en diálogo con la prensa que fue “emocionante” el apoyo de Trump hacia la gestión de Milei y sostuvo que la reunión superó las expectativas. “Fue algo histórico”, afirmó. Sin embargo, evitó dar detalles y plazos del acuerdo.

"Hay muchas cosas que estamos haciendo juntos y que vamos a hacer juntos. Estamos hablando muchas cosas, pero preferimos no decir nada hasta que no tengamos nada listo. Los equipos están hablando y seguramente el secretario del Tesoro hará algún anuncio", señaló el funcionario.

Por otra parte, aseguró que los equipos de ambos países están trabajando en un acuerdo y remarcó que las palabras del presidente estadounidense son "más importantes que lo que puede ser el apoyo financiero".

Antes de la reunión bilateral, Trump había dado una fuerte muestra de apoyo con un posteo en la red social Truth Social. “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord. Heredó un 'desastre total' con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (al igual que el torcido Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.

Por último, sostuvo: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”.

Durante el intercambio entre ambas delegaciones, que duró 20 minutos, se lo escuchó a Trump expresar su voluntad de reunirse con Milei y destacar su “trabajo fantástico”.

“Haré algo que no suelo hacer, le daré mi total apoyo como Presidente”, sostuvo ante la mirada atenta del libertario.

“Tiene una elección pronto y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora espero que esto lo asegure. Gente de Argentina, lo estamos respaldando al 100%. Creemos que está haciendo un trabajo fantástico”, insistió Trump sobre las elecciones en Argentina.

En la breve pieza de comunicación difundida por la administración libertaria, el republicano planteó que Milei “heredó un desastre y lo que ha hecho para arreglarlo es bueno. Scott (Bessent) está trabajando con su país para que tengan buena deuda (SIC) y todas las cosas que necesitan para hacer a la Argentina grande otra vez”, dijo sobre las gestiones del secretario de Estado norteamericano.

Y añadió que es un “honor” apoyar al presidente, a quien definió además como el “próximo presidente de Argentina”, en un apoyo para una eventual reelección.