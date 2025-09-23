El presidente Javier Milei se encontrará mañana en Nueva York con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un contexto marcado por el respaldo que el líder republicano expresó hoy hacia la gestión de Milei en medio de la inestabilidad económica que atraviesa Argentina.

El jefe de Estado tenía previsto llegar a la ciudad estadounidense durante la madrugada de este martes, luego de modificar su vuelo desde Buenos Aires, originalmente programado para el domingo por la noche y que finalmente se reprogramó para hoy a las 19.

A las 10:45, Milei participará de la intervención de Trump en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), y dos horas más tarde está prevista la tan aguardada reunión bilateral entre ambos mandatarios.

Durante el encuentro, se anticipa que el presidente estadounidense confirme el apoyo de su gobierno al de Milei y la disposición a ofrecer asistencia financiera, un tema que el propio líder libertario aseguró que se viene negociando desde hace tiempo con el Departamento del Tesoro estadounidense.

Sucede en un momento de inestabilidad que atraviesa el Gobierno argentino debido a las dudas que existen en el mercado acerca de si el país cuenta con los dólares para poder afrontar los vencimientos de deuda del año próximo, por 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio.

En el marco de esas dificultades económicas, el gobierno republicano de Trump se muestra dispuesto a brindar ayuda no sólo por la cercanía ideología con la gestión libertaria sino porque, en medio de las tensiones entre Washington y el presidente de Brasil, Lula Da Silva, la Argentina es percibido como el socio de mayor peso que tiene la Casa Blanca en Latinoamérica.

Tras la reunión con Trump, Milei mantendrá el encuentro con Georgieva, luego de que el FMI también manifestara su apoyo al país poco días después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Esta reunión se reprogramó porque era una de las que el presidente argentino iba a mantener este lunes en medio del plan de vuelo original previsto para el domingo. También participarán el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero Manuel Adorni.

En su última actividad del día, Milei ,a las 20, participará de una recepción ofrecida por Trump a los presidentes que asisten a la Asamblea de la ONU.

El miércoles a las 12.45, Milei dará su mensaje ante la Asamblea General de Naciones Unidas; mientras que a las 19:55 participará de la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.