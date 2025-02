El presidente Javier Milei rompió el silencio tras el escándalo con $LIBRA, la criptomoneda que promocionó en sus redes sociales, provocando un exponencial aumento de la cotización, que luego se derrumbó abruptamente.

Consultado sobre si fue imprudente difundir el proyecto, sostuvo que lo hizo para que los emprendedores tecnológicos pudieran acceder al financiamiento para potenciar sus proyectos. “Por querer darle una mano a esos argentinos, me comí un cachetazo. ¿Perdió plata el Estado? Nada. ¿Perdieron plata los argentinos? Tengo mis dudas de que sean más de cinco", afirmó en una entrevista con TN.

Luego repasó cómo se fueron dando los hechos a partir del viernes a la noche, cuando hizo las publicaciones en sus redes. “Una vez que publico el tuit, empiezan a aparecer personajes en las redes diciendo que me habían hackeado la cuenta. Yo no tengo nada que ocultar, no hice nada malo”, agregó.

Además, sostuvo que tras el episodio debe cambiar aspectos de su forma de manejarse. “Tengo que aprender. La lección más interesante es que yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre. Se accedía a mí de la misma manera que cuando no era presidente. Lamentablemente, esto me demuestra que tengo que levantar los filtros y que no sea tan fácil acceder a mí. Será cuestión de levantar murallas y empezar a poner filtros de quienes pueden llegar a mí”.

En la misma lógica, incluyó a su hermana Karina: “Hemos decidido que no podemos seguir viviendo como antes y permitir que todo el mundo pueda acceder a nosotros tan fácilmente. Lamentablemente, tenemos que entender que nuestro rol tiene que tener filtros. Quisimos seguir siendo ciudadanos comunes, como siempre".

Sobre sus actitudes cotidianas, agregó: “Yo no me tomo las cosas como si fuera presidente. Pienso esto como un trabajo”.

Por otra parte, afirmó que decidió “difundir” el proyecto porque le parecía “una herramienta interesante” para que pudieran financiarse emprendedores del mundo digital que de otra manera no tienen acceso al crédito y explicó que conoció a Hayden Davis, impulsor de la criptomoneda, en octubre del año pasado.

"Yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Toda propuesta que pueda mejorar el financiamiento a emprendedores tecnológicos es equivalente a cuando vas a la inauguración de una planta. ¿Entonces sos responsable de lo que pase después con la operación de la planta?", argumentó.

"Fueron nada más que cinco mil personas y la chance de que haya argentinos es remota", aseguró sobre la dimensión de las maniobras financieras realizadas por quienes invirtieron en la criptomoneda. Además, señaló que se trata de gente "hiperespecializada" que sabía del riesgo al que se exponía. “Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?”, manifestó.

Sobre el derrumbe de la cotización de la moneda y una posible estafa, señaló: “Quien va a decidir eso es la Justicia. Cuando uno mira estos mercados, suelen tener este tipo de comportamiento. No soy especialista en criptomoneda. Mi especialización es en crecimiento ecónomico con o sin dinero, algo que estoy logrando, y en bajar la inflación, algo que también estoy logrando”.

Consultado sobre posibles desplazamientos dentro de su equipo de asesores, afirmó: “Si la Justicia demuestra que hay alguna guillotina que tiene que actuar y cortar alguna cabeza, no tengas dudas de que así va a ser”. Y agregó que no cree que alguien del Gobierno haya hecho algo indebido.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

Milei aseguró que “tarde o temprano la espuma va a caer” y la sociedad se va a dar cuenta de “lo rastrera y miserable que es la política tradicional”. En ese contexto, apuntó contra los opositores que plantearon el objetivo de iniciarle un juicio político: "Saben que si a este gobierno le va bien, ellos no vuelven más. Saben que van camino a la extinción.”

En la misma línea, aseguró que no le preocupa la iniciativa de los legisladores opositores. "Va a ser el séptimo pedido de juicio político", afirmó con una sonrisa. Y apuntó contra el kirchnerismo: “Dentro de las cosas que nunca explicaron fueron los 600 palos verdes, los fondos de Santa Cruz que se llevó (Néstor) Kirchner y desaparecieron, que a guita de hoy serían por lo menos 1.200 palos verdes”, cuestionó.

Luego, cruzó fuerte a Cristina Kirchner, a quien llamó “estafadora”, “mente chorra” y “delincuente”. Y agregó: “¿Por qué no explica cómo era que la hija tenía cinco palos verdes en una caja fuerte?”.

Sobre el futuro del escándalo, sostuvo: “Le di intervención a la Oficina Anticorrupción para que nos investiguen a todos, incluido a mí mismo".