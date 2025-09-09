El presidente de la Nación, Javier Milei, utilizó sus redes sociales para compartir una imagen en la que aparece abrazado con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La publicación se dio en medio de la polémica por el saludo de manos entre ambos dirigentes libertarios, ocurrido el pasado domingo en el búnker de La Libertad Avanza, tras perder por 13 puntos ante Fuerza Patria.

El gesto presidencial llega luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y de las críticas internas dirigidas al clan Menem, integrado por Martín y su primo Eduardo “Lule” Menem, uno de los hombres de confianza de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia.

Con esta foto, el mandatario buscó dejar en claro su respaldo al dirigente riojano, ratificando la sintonía política con el legislador que actualmente preside la Cámara Baja.

Martín Menem habló de una “grabación ilegal” tras los presuntos audios de Karina Milei

El mandatario nacional decidió dar por terminado el ruido interno al compartir una foto en sus historias que subió el propio Menem. "Incondicional", expresó para describir el retrato del momento exacto en el que el Presidente lo abrazó al subir al escenario para pronunciar el discurso final, luego de conocerse la abultada ventaja de 13 puntos que impuso a Fuerza Patria en la elección provincial.

El frío contacto final entre Javier Milei y Martín Menem despertó polémicas en las redes sociales, que inmediatamente interpretaron el gesto como una señal de desaprobación de parte del mandatario, según publicó NA.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Sin embargo, el pasado lunes se lo vio al titular de la Cámara de Diputados participar de las dos reuniones de Gabinete y fue incluido por Milei para integrar este martes la mesa política reducida que optó por reeditar la administración.

“El Gobierno debe hacer autocrítica y analizar en qué fallamos”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, indicó tras los resultados que hay que “hacer autocrítica y analizar en qué fallamos”, especialmente porque “los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”.

“Como lo señaló el Presidente, es momento de reflexionar sobre los errores, tanto en lo político como en entender por qué los resultados macroeconómicos no impactan en la vida cotidiana de la población, generando una brecha entre lo que la gente percibe y lo que el Gobierno propone como política”, agregó.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

A continuación, manifestó que, pese al revés electoral, el Gobierno mantiene la convicción de que “el equilibrio fiscal es la base del crecimiento económico”, aunque reconoció que “es fundamental trasladar los logros macroeconómicos a mejoras concretas en la vida diaria de los ciudadanos”.

“Vamos a analizar todo esto para enfocarnos en las elecciones de octubre y lograr un triunfo, porque la realidad es que es la elección nacional la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder avanzar en el Congreso con las reformas que necesitamos”, indicó.

También habló de los “temas pendientes” para avanzar en el Congreso en las reformas laboral y tributaria, y sostuvo que “las tenemos que encarar porque si no, la competitividad de nuestros empresarios va a seguir siempre detrás de las expectativas que tiene la población”.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

“Hay varios problemas que generaron la situación de la Argentina, pero sin duda el déficit fiscal y financiero que tuvo el país en 2023, de 15 puntos del PBI, es un tema grave que nosotros hemos intentado solucionar rápidamente, pero para eso hay que desatender algunos temas que al resto de los argentinos les importan”.

“Hay que revisar cómo se vuelca la macro a la micro, es decir, al metro cuadrado de la gente, y eso es importante porque podemos decir que la economía en lo macro está creciendo al 7 u 8% pero eso no está llegando todavía a la gente y es importante que llegue, porque si no la gente mira con desconfianza estos logros”, concluyó.