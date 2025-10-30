El presidente de la Nación, Javier Milei, tendrá la primera muestra de apertura al diálogo tras varios meses, cuando reciba este jueves en la Casa Rosada a un grupo de gobernadores para retomar el vínculo con las provincias y comenzar a debatir las reformas estructurales que el Ejecutivo planea tratar en el Congreso el año próximo.

El mandatario encabezará el encuentro desde las 17 horas y allí, según trascendió oficialmente, planteará la necesidad de “llegar a acuerdos sobre las medidas que se impulsarán en el plano legislativo” durante los próximos meses. Entre los temas principales a abordar estará el Presupuesto 2026, que incluye la discusión sobre las partidas que la Nación reparte a las provincias, además de las reformas laboral y tributaria, actualmente en elaboración.

Al frente de ese trabajo se encuentra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien Milei encargó “traducir en proyectos de ley los puntos del Pacto de Mayo”, el documento firmado el 9 de julio de 2024 junto a la mayoría de los mandatarios provinciales.

El Presidente estará acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Lisandro Catalán (Interior) y Luis “Toto” Caputo (Economía), quienes integran la llamada “mesa federal”, un grupo creado luego de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses con el objetivo de “recuperar el contacto con las provincias y fortalecer el músculo político”, según publica Infobae.

LOS GOBERNADORES CONFIRMADOS

La reunión se realizará en la Casa Rosada, con el Salón Eva Perón y el Salón de los Científicos como posibles escenarios. Entre los gobernadores confirmados figuran Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vice de Mendoza), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) , Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Zulema Reina (vice de Neuquén) y Claudio Poggi (San Luis). También asistirán Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco), mientras que Martín Llaryora (Córdoba) fue invitado, pero aún no confirmó su presencia.

Por su parte, los mandatarios Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Claudio Vidal (Santa Cruz) seguían en contacto con Francos y Catalán, mientras que los opositores más duros —Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gustavo Melella— no participarán del encuentro.

LA AGENDA

“Es una primera foto para mostrar compromiso y apertura al diálogo, después de lo que fueron las elecciones. Se va a empezar a conversar sobre las reformas, seguramente, pero las negociaciones van a quedar después en manos de los equipos técnicos”, explicaron fuentes de Balcarce 50.

Los cambios en el régimen laboral y tributario forman parte de los 10 puntos del Pacto de Mayo, que está siendo trabajado por un consejo integrado por Francos y Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias), Carolina Losada (Senado), Cristian Ritondo (Diputados), Gerardo Martínez (UOCRA) y Martín Rappallini (UIA).

“Con que logremos sacar esas dos reformas, nosotros vamos a estar contentos, me parece que ya es un montón y van a ser cambios muy importantes”, aseguró un funcionario cercano al organismo.

El Consejo del Pacto de Mayo volverá a reunirse a fines de noviembre y tendrá su último encuentro el 15 de diciembre, cuando Sturzenegger entregará a Milei un informe final con los avances y los proyectos de ley listos para enviar al Congreso.