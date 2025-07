Milei publicó una foto desayunando con Bullrich y aumentan los rumores: ¿será candidata en octubre?

Tras una semana marcada por varias derrotas del oficialismo en el Senado, el presidente Javier Milei compartió hoy en su cuenta de X una imagen desayunando junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Según expresó, ambos estuvieron trabajando en la planificación de nuevas estrategias con vistas a las elecciones nacionales de octubre, donde Bullrich es mencionada como una de las posibles candidatas.

La relación entre Milei y Bullrich parece estar en plena sintonía. En las últimas semanas, la ministra ha incrementado notablemente su presencia pública. De hecho, fue la encargada de cuestionar primero a la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que esta se viera obligada a habilitar una sesión parlamentaria el pasado jueves.

“Aquí junto a @PatoBullrich en pleno desayuno, conversando sobre lo que será el camino a octubre para defender los logros (que el Partido del Estado quiere romper) y trazando los nuevos objetivos de cara al futuro para la prosperidad de los argentinos de bien. ¡VLLC!”, tuiteó el mandatario.

“Hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos“, tuiteó en ese marco, el cual después sirvió como disparador para la posterior respuesta de Villarruel, que también lo hizo en duros términos.

Bullrich suena como la principal candidata de La Libertad Avanza a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una elección que la Casa Rosada mira muy de cerca. En primer lugar, por la cantidad de bancas que la CABA pone en juego y la importancia de las mismas, siendo una de las ocho provincias que este año renueva cargos en la Cámara alta. Pero, además, porque no competirán junto al PRO (algo que sí sucederá en la Provincia) con la finalidad de seguir horadando el poderío de la fuerza de Mauricio Macri en la Capital.

“Son tantos y tan profundos los cambios, que ningún embate podrá frenarlos. Con Javier defendemos ese rumbo frente a los de siempre, que quieren romper todo con tal de volver al poder. Nuestra respuesta para los argentinos de bien: más transformaciones, más libertad, más prosperidad. ¡Estamos en marcha! VLLC“, tuiteó la ministra, replicando la foto original subida por Milei.

El Presidente contó en el reportaje con Luis Majul que el Ministerio de Seguridad Nacional es uno sobre los que mantiene un celoso seguimiento. “De hecho, tengo reuniones con la doctora Bullrich semana por medio, los domingos. Pasa por Olivos a las 10 de la mañana y estoy desayunando con la doctora Bullrich”, contó el Presidente.

En la foto subida por Milei se evidencia detrás de las cortinas el exterior de la Residencia Presidencial de Olivos. En el centro de la mesa solo se dejaron unas masitas que suelen compartir con su ministra nacional. “La doctora Bullrich me malcría. Me trae las galletitas que me gusta. Todo con Bullrich es un placer”, contó el jefe de Estado en esa entrevista ante El Observador.

Con información de Infobae