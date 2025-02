Mientras continúan las repercusiones del escándalo desatado alrededor de la criptomoneda $LIBRA, el presidente Javier Milei utilizó el descargo realizado por Jonatan Viale para pedirle a la Justicia que investigue si durante la última campaña hubo “periodistas ensobrados” que recibieron dinero de un candidato.

“Ayer a la noche Jonatan Viale reveló tener conocimiento de algo que advierto desde 2021: existe vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados. La justicia debería investigar, según lo dicho en TN, si el ex precandidato a presidente que sacó 11 puntos usó recursos de los porteños para su campaña presidencial y/o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta”, remarcó Milei en un posteo realizado en su cuenta de X.

Luego, apuntó contra los dirigentes que acompañaron a ese candidato -a quien sin nombrar señala como Horacio Rodríguez Larreta- en la lista que el ex jefe de Gobierno porteño presentó en las PASO de 2024, donde perdió contra Patricia Bullrich.

“Sorprende el silencio de muchos autodenominados paladines de la anticorrupción por estas horas. Casualmente eligen omitir que su jefe, cabeza de lista y candidato presidencial fue acusado de ensobrar periodistas con el dinero de los pagadores de impuestos”, afirmó Milei.

También cuestionó a quienes señalan que debe realizar cambios en su equipo de asesores, luego de que él mismo confirmara que el escándalo de $LIBRA significó “un cachetazo” para su gestión. “Los que cuestionan mi entorno deberían preguntarse qué tipo de gente estuvieron apoyando todos estos años (si es que no sabían). Ni ellos ni los que extrañan esos sobres vienen por mí, vienen por el futuro de todos los argentinos, yo solamente estoy en el medio Y NO ME VOY A CORRER”, sostuvo, fiel a su estilo de confrontación.

Durante el descargo realizado en TN, donde explicó los pormenores de la entrevista que fue interrumpida por Santiago Caputo y generó una fuerte polémica, Viale apuntó contra algunos de sus colegas. Me fui de un lugar por no querer servir a un candidato, ya me fui de ese lugar. Había que hacerle la campaña a un candidato que sacó un 11, algo así. Yo dije no, ni por 80, no por 100 ni por 300. Los mismos que hoy dan cátedra de periodismo, dicen qué barbaridad… vos agarraste. A vos te hablo. Yo no. Yo me fui de ahí", aseguró.