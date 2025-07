Melisa Lapadu, concejal de El Hoyo y hasta hoy integrante del partido Despierta Chubut, formalizó su incorporación a La Libertad Avanza y fue nada menos que el propio presidente Javier Milei quien celebró su decisión a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), dando un fuerte respaldo político al armado que lidera César Treffinger en la provincia.

“Importante incorporación a LLA Chubut. Siguiendo los pasos de su referente Patricia Bullrich, la concejal de El Hoyo Melisa Lapadu se afilió a nuestro partido. Expresó que tomó esta decisión porque entiende que el cambio verdadero lo está llevando adelante el presidente Javier Milei”, dice el posteo que compartió el mandatario nacional en la red social, donde el mensaje fue compartido y replicado por cientos de seguidores del espacio libertario.

La movida no solo refuerza a Treffinger, presidente de La Libertad Avanza en Chubut, sino que también marca un giro político de la edil cordillerana, que ya había mostrado afinidad con el rumbo nacional, especialmente a partir de su cercanía con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

En declaraciones posteriores, Lapadu explicó los motivos de su pase: “Durante todo este año yo tuve contacto y comunicación constante con Treffinger, apoyando mi trabajo, viendo el esfuerzo que estaba haciendo en soledad. Porque, siendo concejal de Despierta Chubut, nunca tuve el apoyo, el aval ni el fortalecimiento de mi trabajo. En las denuncias que he realizado —cualquiera puede entrar a mi página y verlo— fui acompañada permanentemente por César, y agradezco profundamente su generosidad”.

La concejal remarcó que su decisión fue personal y que no respondió a presiones partidarias: “Nunca me pidieron nada, ni me dijeron que tenía que hacerme libertaria. Esperaron con paciencia que yo tome la decisión”.

Además, destacó la influencia de Bullrich en su paso al nuevo espacio: “Mi referente es Patricia Bullrich. Cuando ella decide hacer el cambio, yo decidí lo mismo. Hablé con César y se dio todo este proceso”.

La concejal ha sido una figura activa en su comunidad, con un perfil que combina la denuncia de irregularidades locales y una presencia constante en redes sociales, desde donde también expresó su entusiasmo por el nuevo rumbo político.

Desde La Libertad Avanza Chubut, se celebró su incorporación como “una muestra de que el proyecto del presidente Milei está sumando voluntades genuinas desde el interior profundo del país, donde muchas veces los dirigentes quedan aislados o sin estructura para hacer valer sus voces”.

La decisión de Lapadu llega en un momento clave. El respaldo público del presidente a una figura del interior chubutense no solo da visibilidad nacional a la edil, sino que también parece marcar su apoyo a Cesar Treffinger, presidente de LLA en Chubut, en el marco de sus diferencias con otros precandidatos como Ricardo Bustos, sobretodo luego de los hechos que derivaron en la detención de este último el sábado pasado en Esquel.