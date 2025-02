Javier Milei llenó de elogios a Lionel Scaloni luego de que el entrenador le ratificara su apoyo hasta el último día de su mandato.

El presidente, en un posteo en su cuenta de Instagram, afirmó que el DT “es un argentino de bien”, no solo por lo hecho en su carrera profesional, sino también por su guiño a la actual gestión de gobierno.

Días atrás, Scaloni había brindado una entrevista con el periodista Christian Martin quien se animó a consultarle sobre la actualidad del país: “no es por tirar la pelota afuera, pero como en la Selección argentina, quien esté sentado dirigiendo no es importante. Es cómo le va y cómo está el entorno”.

Ramiro Marra rompió el silencio tras su polémica expulsión de La Libertad Avanza: "Mañana.."

En ese contexto, dejó de lado las diferencias que podría llegar a tener con Milei: “lo que quiero para el país es que esté bien. Sería un atrevido si opinara de política porque no tengo ni idea. Lo que quiero es que quien esté sentado ahí lo apoyemos porque es el presidente, y hasta el último día que esté”.

Tras sus dichos, evitó quedar en offside asegurando que lo más importante es que se sostenga la figura presidencial: “eso es lo más importante, después quien sea, de qué partido, aparte no me corresponde, no por ser el entrenador de la Selección tengo que opinar de eso, que vaya bien, tanto la Selección argentina como el país”.