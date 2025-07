Milei lanzó duras críticas tras el cierre de listas en Buenos Aires: "Se orinan en las patas"

Después de un cierre de listas cargado de tensión y con una duración considerable en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre, el presidente Javier Milei publicó este sábado un mensaje en su cuenta de X. En su escrito, utilizó términos como “imbéciles” y “monstruos”, aunque no señaló directamente a ningún partido político.

“Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto que pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. VLLC!”, escribió Milei hoy.

Poco antes, Milei había compartido una publicación de Nicolás Pareja, en la que se mencionaba el apagón que permitió prorrogar la fecha límite para la presentación oficial de listas hasta el lunes. Desde el espacio libertario en la provincia atribuyeron este hecho a “las mismas y lamentables maniobras de siempre”.

Durante la mañana, el jefe de Estado también difundió mensajes de otras figuras políticas, entre ellas el exgobernador Carlos Ruckauf y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien también es candidato en los comicios venideros.

El cierre de listas estuvo signado por el acuerdo final alcanzado entre La Libertad Avanza y el PRO, así como por una tregua frágil dentro del peronismo, que estuvo al borde de romperse.

Las últimas 48 horas, y especialmente la jornada de ayer, fueron una verdadera exhibición del desorden y la feroz disputa interna que se desató en ambos espacios desde que Axel Kicillof decidió enfrentarse a la conducción de Cristina Kirchner y su hijo Máximo, y después de que el gobierno, bajo las órdenes de Karina Milei, impusiera un pliego de condiciones que el PRO terminó por aceptar con resultados dispares.

Todo, en medio de dos cortes de luz que ocurrieron entre las 22 y las 23:30 en La Plata, que llevó a la Junta Electoral Bonaerense a prorrogar hasta mañana, a las 14, el límite para la presentación de listas de candidatos y la documentación complementaria de cara a los comicios convocados para el 7 de septiembre.

En una resolución a la que accedió Infobae a las 5 de la madrugada, firmada por todos los miembros de ese órgano, se informó que “los apoderados de las alianzas Potencia, La Libertad Avanza, Fuerza Patria y el Partido Libertario solicitaron una prórroga para continuar con la carga de candidatos”.

Fueron episodios sugestivos que se produjeron mientras las diferencias internas en las principales coaliciones complicaban la confección de las listas de candidatos a diputados y senadores provinciales de cada una de las ocho secciones electorales en las que está dividida la provincia, también para los Concejos Deliberantes de los 135 municipios bonaerenses.

Lo cierto es que La Libertad Avanza, Somos Buenos Aires y la izquierda reunida en el FIT anunciaron públicamente sus candidatos dentro del plazo establecido, mientras que el peronismo, recién a las 4 de la mañana, pudo confirmar los nombres de sus cabezas de listas seccionales. Durante toda la jornada, las disidencias en Fuerza Patria se multiplicaron.

Con información de Infobae