Este jueves por la noche, el presidente Javier Milei se refirió a las versiones que circulan acerca de una posible renuncia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien no estuvo presente en la presentación del libro de Milei en el Luna Park.

Durante la entrevista con La Nación +, Milei afirmó que "todo el gabinete está bajo análisis" y subrayó que "después de la ley bases, se analiza quién sigue y quién no".

“Nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases que puede salir bien o puede no salir. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el Gabinete, no solo Posse”, señaló.

Karina Milei anunció su llegada a X con un llamativo posteo: "Hola a todos, yo soy el jefe"

“Si sale Bases terminamos con la primera parte de las reformas estructurales y tenemos que salir con la segunda parte... entre Federico Sturzenegger como ministro. Es un caso 2 + 2 es 4″, afirmó.

En relación a la posible salida de Posse, Milei no confirmó ni desmintió los rumores, pero reiteró que todos los ministros están sujetos a evaluación. "Lo que no funcionó se cambia, lo que funcionó no", dijo, indicando un enfoque pragmático hacia la gestión del equipo gubernamental.

Por último, apuntó contra Axel Kicillof por enviar patrulleros en otras provincias cuando no tiene recursos: “Es un irresponsable. No importa. No sólo le vamos a ganar en el 2025, en el 2027 nos vamos a quedar con la provincia de Buenos Aires”. También lo cuestionó por tener una “doble vara” en la causa que investiga Fernando Espinoza por abuso sexual.