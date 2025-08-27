El presidente Javier Milei sostuvo este miércoles por la tarde que “todo lo que dice” el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo “es mentira”. Y agregó: “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.

Así se expresó Milei en diálogo con la prensa durante la caravana de Lomas de Zamora minutos antes de que la comitiva tuviera que ser evacuada debido a enfrentamientos entre militantes y ataques a piedrazos contra el vehículo en el que se trasladaban el presidente, su hermana Karina y el diputado José Luis Espert.

Las declaraciones del presidente se suman a lo expresado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su exposición ante la Cámara de Diputados. El funcionario denunció que “se orquestó una operación política” al divulgarse audios en los que Sapagnuolo revelaría supuestos hechos de corrupción en el área que tenía a cargo.

“Responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, algo que no se ha hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos”, agregó el jefe de Gabinete.

GRAVES INCIDENTES DURANTE LA CARAVANA DE CAMPAÑA DEL PRESIDENTE

“Cayeron piedras muy cerca del presidente y de quienes lo acompañábamos. También le pegaron un piedrazo en la cintura una fotógrafa. Se puso muy violento. Por una cuestión de seguridad, decidimos dar por terminado todo”, explicó Espert, candidato para renovar su banca, en diálogo con TN, minutos después de lo ocurrido.

El candidato a diputado debió salir del lugar a bordo de una moto. “La violencia del kirchnerismo en plena campaña es llamativa. Lo que hay que poner de relevancia es que ante la incapacidad de discutir ideas, porque no tienen como defender haber transformado a la provincia de Buenos Aires en una villa miseria, recurren a las operaciones o directamente a la violencia física concreta”, aseguró.

Por último, sostuvo que continuarán con las recorridas. “No nos van a amedrentar. Vamos a seguir yendo a toda la provincia de Buenos Aires a defender las ideas del presidente y las ideas de la libertad”, adelantó.

Minutos después del violento episodio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dio detalles sobre la salud del presidente. “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”, aseguró Manuel Adorni.