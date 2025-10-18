Milei en Tucumán: “Es libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas”

El presidente de la Nación, Javier Milei. se presentó este sábado ante la militancia libertaria en Yerba Buena, provincia de Tucumán, en un acto de campaña que buscó reforzar el apoyo a su fuerza a tan solo días de las elecciones del 26 de octubre. Con un megáfono en la mano, el mandatario lanzó un mensaje contundente: “Es importante tomar conciencia del momento bisagra que estamos enfrentando. El próximo domingo, elegimos entre la civilización y la barbarie. Entre la libertad o la esclavitud que proponen los Kirchneristas”.

Durante su discurso, reconoció que la sociedad está atravesando un momento económico y social difícil, pero afirmó que su proyecto de gobierno nunca fue presentado como algo fácil de implementar. “Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Sigamos abrazando las ideas de la libertad”, sostuvo, según publica NA.

El jefe de Estado destacó los logros de su gestión en varios frentes: “Sigamos apoyando este modelo que bajó la inflación, que sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza, que sacó a 6 millones de argentinos de la indigencia”. Además, enumeró avances en seguridad y orden público: “Terminamos con los piquetes de 9.000 por año a 0, tenemos los índices de criminalidad más bajos de la historia y, sobre todo, sacamos a los narcotraficantes socios de los kirchneristas”.

Milei advirtió a la militancia que no se puede quedar a mitad de camino en la defensa de sus políticas y que el futuro del país depende de seguir apoyando su modelo: “La libertad avanza o la Argentina retrocede. Por eso les pido que sigamos abrazando este modelo, para que hagamos grande a la Argentina nuevamente”.

Durante la actividad en Tucumán, el mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el candidato a diputado libertario en la provincia, Federico Pelli, quienes participaron del acto y dialogaron con los militantes presentes.

El evento marcó un punto fuerte de campaña en el norte del país, donde Milei buscó consolidar su base de votantes y motivar a la militancia para los días previos a la elección, reafirmando el contraste entre su modelo de gestión y el que, según él, representa el kirchnerismo.