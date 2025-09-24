El presidente Javier Milei propuso cuatro principios para “reencauzar” la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reiteró el pedido de soberanía sobre las Malvinas, elogió a Donald Trump y exigió la inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado en Venezuela desde diciembre de 2024, durante la Asamblea General que se celebra por estos días en Nueva York.

Durante su exposición, planteó que en primer término, “la misión central de la ONU” sea preservar la paz y la seguridad internacionales, y planteó que “lo demás debe concebirse como complementario a ese fin”. “La gestión estratégica de los recursos de esta institución requiere, por lo tanto, apegarse a esas prioridades, no a otras”, especificó.

En segundo lugar, sostuvo que “la ONU debería intervenir sobre un tema únicamente cuando sea evidente que el problema excede, de manera demostrable, las capacidades de acción nacional”, y en los demás casos “devolver” la iniciativa a los Estados.

El tercer principio que mencionó el libertario fue el de “eficiencia institucional” en el que exigió la realización de auditorías, el cierre de programas que definió como “ineficaces”, la consolidación en agencias únicas, y un financiamiento sometido a “resultados verificables”.

En último lugar, propuesto el principio de “simplificación y racionalización normativa” que incentive a la cooperación internacional y dé lugar al apoyo de iniciativas que “no restrinjan la capacidad de los Estados de liberar sus fuerzas productivas, atraer inversión y fomentar el comercio, que son el camino más exitoso para reducir la pobreza”.

Reclamo sobre Malvinas y pedido de liberación del gendarme

Asimismo, reiteró el reclamo “legítimo e irrenunciable” sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen “ocupados ilegalmente”, e instó a Reino Unido a “reanudar las negociaciones bilaterales”.

También repudió a las expresiones de “violencia fundamentalista”, y pidió a la comunidad internacional fortalecer la cooperación jurídica para condenar a los responsables.

Por su parte, denunció que el mundo transita “una escalada inadmisible en la violencia política por parte de la izquierda”. “Es inadmisible recurrir a la fuerza allí donde las razones fallan, por eso repudiamos enfáticamente estos procedimientos que atentan contra las normas básicas de convivencia democrática”, afirmó.

El libertario dedicó una parte de su exposición para criticar al gobierno de Nicolás Maduro y le exigió la inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, la que calificó de “desaparición forzosa”.

No solo cuestionó la situación del efectivo de seguridad sino que pidió “su inmediata liberación” y lanzó un llamado a la comunidad internacional para que respalde el reclamo “en defensa de los principios más básicos del derecho internacional y de la dignidad humana”.

Por último, el mandatario reiteró su exigencia por la liberación de los rehenes que aún permanecen cautivos en la Franja de Gaza por el grupo Hamas.

Críticas a la ONU y elogios a Donald Trump

Durante su discurso, Milei realizó fuertes críticas a las Naciones Unidas. “El año pasado advertí que la ONU se había alejado de su norte en las últimas décadas. El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de paz y que se fundaba en la cooperación de estados nación se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales, que buscan imponerle a ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado”, afirmó.

Ante la mirada de Karina Milei y Luis Caputo, el presidente criticó a la oposición y aseguró que “Argentina tiene hoy un gobierno que decidió emprender el camino correcto aunque sea el más difícil” y sostuvo que “el mundo entero parece estar estancado en el confort de presente, haciendo caso omiso a las consecuencias que esto pueda traer en el futuro”.

A tono con lo ocurrido durante los últimos días, Milei elogió la gestión de Donald Trump. “También entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe. Su férrea política de poner un freno a la inmigración ilegal lo deja claro. Entiendo que debe hacer algo antes de que sea demasiado tarde. También está llevando adelante una reestructuración sin precedentes de los términos del comercio internacional, una tarea de magnitudes titánicas que hacen al corazón del sistema económico global", sostuvo.