Tras suspender de urgencia la caravana electoral en Lomas de Zamora por un incidente y en la previa de un acto en Moreno, donde la oposición advirtió sobre su seguridad, el presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró en una entrevista que “el kirchnerismo intenta matarme”.

La declaración la hizo el viernes pasado en Casa Rosada, durante una nota con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés. Según Milei, la estrategia del kirchnerismo es “destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.

De cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el mandatario sostuvo: “Si logramos buenos resultados, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo”.

En la misma línea, afirmó que “el kirchnerismo y sus aliados están aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada”.

“Y eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme. O, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración, inventar mentiras para tratar de desprestigiarme”, agregó.

Sin embargo, destacó que “son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que terminaremos de sepultar el 26 de octubre, y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre”.

El presidente argentino pasó por diversos temas, como el gasto público en Francia y Argentina; su rol como "el primer presidente libertario de la historia"; las inmigraciones en Europa, su vínculo con Israel y Benjamín Netanyahu; y también las relaciones con Estados Unidos y Donald Trump.

Sobre el escándalo por la filtración de audios que involucran a su hermana Karina Milei en presuntas coimas, el mandatario no se explayó sobre la acusación; sin embargo, puso en valor su trabajo en la gestión: "Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal".

En esta misma línea, según publica Clarín, resaltó el rol de la "batalla cultural" y señaló que no sería posible aplicar su programa económico si la sociedad argentina no hubiera "abrazado las ideas de la libertad".

“Cualquier solución que busques intermedia, ellos ganan un paso. No podés negociar nada con ellos. Por eso tenemos la agenda que tenemos. No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país”, dijo sobre su negativa a negociar con la izquierda.

Finalmente, el jefe de Estado señaló que en Argentina "tanta presencia estatal adormeció las mentes de las personas en materia de libertad, por ejemplo, una carretera: la gente cree que es una obra pública que tiene que hacer el Estado, pero tranquilamente podría ser hecha por el sector privado". Y a modo de ejemplo añadió: "Las rutas de Argentina a Chile son privadas y funcionan a la perfección".