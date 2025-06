Milei descartó indultar a Cristina Fernández de Kirchner: “me parece un disparate”

El presidente Javier Milei aseguró que no otorgará un indulto a Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “Me parece un disparate”, respondió el mandatario al ser consultado por la posibilidad de una medida de amnistía.

Durante una entrevista en LN+, Milei ratificó su postura de respetar la independencia del Poder Judicial, y remarcó que esa cuestión “no le compete” ni tiene intención de intervenir. “Vivo pregonando la independencia de la Justicia: que falle y haga lo que cree pertinente”, expresó.

El jefe de Estado aclaró que no se involucrará en decisiones judiciales y recordó uno de los lemas centrales de su campaña: “el que las hace, las paga”. En ese sentido, afirmó que conceder un perdón a la ex vicepresidente sería “no estar de acuerdo con la Justicia”, algo que, aseguró, no corresponde a su función.

Javier Milei firmará más de 10 decretos con ajustes, despidos y cierre de entes públicos

Consultado también por la movilización que tuvo lugar el miércoles en la Plaza de Mayo en respaldo a Cristina Kirchner, Milei ironizó sobre el acto: “la marcha de ayer la vi como un partido homenaje, como cuando se retira un jugador de fútbol. La gente fue a despedir a la señora Kirchner”, lanzó.

Respecto al Congreso, reconoció que no tiene mayoría para avanzar con todas sus reformas. “Para algunas tengo músculo, para otras no”, admitió el presidente.

Por otra parte, hizo mención de la actualidad económica comparándola con la gestión de CFK: “la gente no tiene por qué saber de economía. Porque dicen ‘yo estaba mejor’, te spoileo porque te comiste el capital. Imagínate que decidís con tu familia irte de joda a Europa e hipotecas tu casa, prendas tu auto y tomas esos fondos para irte a Europa. Pasas la gran vida. Pero llega un momento que te quedas sin plata y te tenés que volver. No tenés ingresos, no tenés trabajo y el banco te ejecuta la hipoteca de tu casa. Claramente, podrías decir que antes estabas mejor, si claro, pero te estabas consumiendo el capital”.

El Gobierno modificó el acceso a las armas semiautomáticas: quiénes podrán tenerlas y bajo qué condiciones

Y agregó: "acá el problema es que esta gente se estaba yendo de joda y la cuenta la pagaba el vecino. Eso generó la resistencia que hay contra el kirchnerismo. Le sacaban a unos para darle a otros, obviamente en el medio se quedaban cosas. Todo parecería indicar eso. Por eso la gente siente que estaba mejor”.