El devastador temporal del 7 de marzo en Bahía Blanca y su zona de influencia dejó un saldo de 18 personas fallecidas y graves inundaciones tras la caída de más de 300 mm de lluvia en pocas horas.

La catástrofe generó un clamor social por respuestas inmediatas y mayor asistencia estatal, después de que miles de vecinos denunciaran la demora del Gobierno nacional en llegar a la región.

Cabe recordar que Milei visitó Bahía Blanca cinco días después del temporal y fue recibido con abucheos durante su recorrido el 12 de marzo. Esa reacción reflejó el malestar de los vecinos por su actuación tardía y su falta de acompañamiento en los días críticos .

En tanto, desde el Congreso se sancionó la Ley 27.790, que declaraba un estado de emergencia por 180 días y disponía un fondo de 200 mil millones de pesos para subsidios, créditos blandos, moratorias tributarias e inversiones en infraestructura local. Sin embargo, el Ejecutivo nacional decidió vetar la norma, argumentando que un decreto ya cubría la ayuda necesaria y cuestionando la transparencia del financiamiento.

En un decreto publicado en el Boletín Oficial, el gobierno impide que la norma entre en vigencia durante todo el año legislativo. Justifica la medida señalando que el programa “Suplemento Único para la Reconstrucción” (S.U.R.) ya benefició al 85 % de los 37.546 inscriptos, y cuestiona que la ley no especificaba el origen de los fondos .

Si bien el decreto comprende principalmente a Bahía Blanca, deja fuera a localidades como Coronel Rosales, a pesar de haber sufrido efectos del temporal .

LA FUERTE REACCIÓN DEL PJ BONAERENSE

Luego de conocerse la sorpresiva noticia, desde el bloque bonaerense del PJ, liderado por Máximo Kirchner, calificó el veto como una muestra de “indiferencia con los afectados” y acusó al Gobierno de priorizar al FMI sobre la población damnificada . “Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos”, indicaron.

“¿Qué implicaba esa ley? La creación de un fondo de ayuda de 200.000 millones de pesos para Bahía Blanca, al tiempo que la declaraba zona de emergencia y en situación de catástrofe junto con el municipio de Coronel Rosales. La norma obtuvo 153 votos a favor, ninguna abstención y 32 votos en contra (todos de La Libertad Avanza). El fondo especial vetado por Milei y sus secuaces estaba destinado a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción (construcción y reparación de viviendas y estructura edilicia del Estado) de la zona afectada por las inundaciones de marzo de este año”, recordaron.

“Para rechazar la ayuda a los damnificados el gobierno argumentó -entre otras cosas- que Coronel Rosales no puede ser incluido dentro del programa de asistencia, ya que los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional indicaron que la zona más afectada fue Bahía Blanca, y que las acciones de reconstrucción y relevamiento se concentraron allí. También dejaron en claro que no podrán crearse nuevos fondos de asistencia durante 2025. Según el gobierno nacional la Ley no establece fuentes de financiamiento para el gasto que autoriza y que por ello incumple lo dispuesto por las leyes 24.156 y 24.629 que privilegian el equilibrio fiscal”, resaltaron en el comunicado publicado en redes sociales.

“La ayuda por una emergencia es un gasto para el gobierno nacional, no sorprende. Avanzan con la gente afuera. El mismo día que el endeudador de Caputo prepara sus mejores ropas para recibir una misión del FMI, y cruza los dedos por las palmadas en la espalda, el presidente le niega a los bonaerenses la ayuda necesaria para reponerse de una tragedia”, concluyeron.

Con información de Página 12, redactada y editada por un periodista de ADNSUR