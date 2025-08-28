A pocos días de los comicios bonaerenses y en medio de una nueva controversia por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el presidente Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la “casta” y advirtió sobre “burdas operaciones difamadoras” en su contra. Las declaraciones se dieron este mediodía durante el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), celebrado en el Hotel Alvear, en la Ciudad de Buenos Aires.

El mandatario se refirió a los episodios de violencia sufridos durante una actividad de campaña en Lomas de Zamora, donde fue agredido con objetos por manifestantes, y los vinculó directamente con un intento deliberado de ensuciar su figura política. “Cuando nos metimos en la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios”, expresó Milei ante empresarios y dirigentes.

En tono irónico, recordó el momento del ataque en Lomas y señaló: “Ni que hablar que les voy a decir que es un placer estar, ¿no? Por lo menos parece que todavía conservo los reflejos”.

“VAN A DIFAMARNOS, CALUMNIARNOS E INJURIARNOS”

Milei sostuvo que los hechos recientes no son aislados, sino parte de una estrategia sistemática para desacreditar su gestión. “Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al círculo rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”, afirmó. Y añadió: “Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet y cuántas de tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia. Se cansaron de decir todo tipo de barbaridades”.

En ese marco, aludió a la filtración de audios que involucran al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien afirmó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había pedido coimas a través de Eduardo "Lule" Menem. El Presidente calificó el hecho como parte de una nueva maniobra política: “Tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la Justicia esclarecerlo. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocados a perseguir el crimen”.

"EL 7 DE SEPTIEMBRE, LOS BONAERENSES VAN A PONER FIN AL RÉGIMEN DEL KIRCHNERISMO"

Durante su discurso, Milei endureció aún más sus críticas al kirchnerismo y lo vinculó con una presunta estrategia para frenar el avance de su espacio político: “El kirchnerismo va a utilizar todas las herramientas que tengan para tratar de torcer una elección, van a recurrir a todas las artimañas, van a hacer fraude, van a hacer campaña negativa”.

Y fue más allá al anticipar un escenario de derrota para el peronismo: “Este 7 de septiembre, los bonaerenses le van a poner fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo. Es ahora más que nunca que tenemos que decir ‘Kirchnerismo nunca más’”.

Además, Milei dejó un mensaje desafiante: “Vamos a dejarles algo en claro: ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso, nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados y porque dejan en claro que no vienen por Javier Milei, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos, y yo tan solo me puse en el camino”.

En otro tramo de su discurso, Milei consideró que la próxima elección será clave para consolidar su proyecto político: “Es necesario que ahora ellos pierdan para que la gente pueda por fin ganar. Harán lo imposible para frenar el cambio profundo que los argentinos eligieron en el 2023, repartiendo mentiras a diestra y siniestra, con la chequera de los estados provinciales y municipales”.

Y añadió una definición de alto voltaje político: “Si nuestra metodología es hacer, la de ellos es destruir y no dudan en mentir, injuriar y calumniar. Si ganamos, vamos a poner el último clavo al cajón del kirchnerismo, y por eso están tan nerviosos”.

“Estoy acostumbrado a la adversidad, estoy acostumbrado a la presión. Gracias, kuka. Lo voy a hacer mejor todavía”.

También pidió a los asistentes que acompañen a los candidatos de La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas y destacó la labor de su gabinete. “No hay que dejarse llevar por las críticas de quienes nunca han logrado nada”, afirmó.

“Ahora que entramos en periodo electoral debemos tener más claro que nunca que la política no se detendrá ante nada para impedir que triunfemos”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR