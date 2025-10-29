El primer encuentro del presidente Javier Milei con los gobernadores tras los comicios legislativos en los que La Libertad Avanza (LLA) resultó triunfante será solo con los representantes de provincias consideradas “dialoguistas”.

Según informó la agencia Noticias Argentinas los llamados para participar del evento de mañana en Balcarce 50 fueron dirigidos a los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo en julio del año pasado en Tucumán.

En ese encuentro, no estuvieron presentes los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz) Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa) sean de la partida.

Los primeros en recibir la comunicación fueron los aliados de la Casa Rosada en estas elecciones, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

También fueron convocados los mandatarios que integraron el espacio Provincias Unidas: el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy).

La invitación también fue recibida por Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).

Entre los peronistas que sí están convocados se encuentran Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ambos ganadores de este domingo, y también el líder del Frente Cívico de Santiago, Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Los gobernadores que asistirán a la convocatoria

Según informó Clarín, los gobernadores más cercanos a la gestión de Milei ya confirmaron su presencia en el encuentro, que se realizará este jueves en la Casa Rosada.

También Jaldo adelantó que estará presente y mencionó que otros dirigentes peronistas confirmaron su asistencia. "Estoy citado para el jueves a las 17, primera provincia citada a visitar al presidente a la Casa Rosada. Creo que del peronismo también va Raúl Jalil, de Catamarca, Gustavo Sáenz, de Salta. El que le está prestando la plata le está diciendo: 'Andá a dialogar, a acordar'”. Cómo no vamos a ir, ya pasaron las elecciones. Ahora hay que ir a ver en qué podemos colaborar para la Nación y que el presidente se empiece a poner al día con Tucumán, nos deben plata de Anses, del PAMI, recursos de obras que la pusimos nosotros", aseguró el mandatario tucumano en diálogo con La Gaceta.

Los integrantes de Provincias Unidas también dirán presentes. Según pudo averiguar ADNSUR, están confirmadas las asistencias de Torres, Pullaro y Llaryora. Por fuera de ese espacio político, también dirían presente Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan).

En las últimas horas, según informó La Opinión Austral, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participará del encuentro convocado por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El domingo, luego de que se confirmara la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional, el presidente adelantó cuál es su objetivo: “Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”.