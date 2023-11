El presidente electo, Javier Milei, aseguró que su intención es “ser el primer eslabón de una reconstrucción de la Argentina”, sostuvo que aspira a formar un Gobierno que “marque un punto de inflexión en la historia", y dijo que el ministro de Economía, Sergio Massa, "debe hacerse cargo de todo lo que hizo en este tiempo" y "cumplir con sus funciones y su mandato, que termina el 10 de diciembre".

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Rivadavia, luego de su triunfo en el balotaje de ayer, en el que se dirimió la Presidencia entre el diputado y economista de La Libertad Avanza, y el ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa.

“Mi intención es ser el primer eslabón de la reconstrucción argentina. Después veremos si tengo que gobernar cuatro u ocho años. Quiero que mi gobierno marque un punto de inflexión en la historia argentina”, señaló Milei.

Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina con el 55,69% de los votos

Por otro lado, el mandatario electo puso el acento en la necesidad de "resolver el problema de las Leliqs" para luego "liberar" el dólar, y sostuvo que "los precios los va a determinar el mercado".

"No se puede resolver el problema del cepo si no se resuelve el problema de las Leliqs", afirmó Milei en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia, en las que, además, ratificó que, "en paralelo", la gestión de La Libertad Avanza avanzará "con el ajuste fiscal" que -indicó- "no lo pagarán los argentinos de bien sino los políticos".

En tanto, al referirse a su contrincante en el balotaje y actual ministro de Economía, Sergio Massa, Milei aseguró que "debe cumplir con sus funciones y su mandato, que termina el 10 de diciembre" próximo.

Además, afirmó que "debe hacerse cargo de todo lo que hizo este tiempo".