Este lunes por la noche, se emitió la entrevista exclusiva que realizó el presidente Javier Milei con Jonatan Viale, en relación a la polémica con la criptomoneda $LIBRA y las acusaciones en su contra de estafa y otros delitos.

Milei buscó despegarse de los posibles ilícitos, y explicó que borró el tuit después del escándalo, donde reconoció su vínculo con Hyden Davis, creador del token. El presidente afirmó que “Fueron como mucho 5 mil personas afectadas, y casi ninguno de ellos es argentino”.

"Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Aquellos que participaron lo hicieron voluntariamente y es un tema entre privados", argumentó el libertario en la nota con TN.

Además, desmintió que los afectados sean 44 mil personas y dijo que el número ronda los 5 mil: “Es falso que sean 44 mil personas. Había muchísimos bots. En el peor de los casos había 5 mil personas. Las chances de que haya argentinos es muy remota. Había personas hiper especializadas que participaron de este evento, esto no es un tema menor, porque los que entraron ahí, que lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Son operadores de volatilidad, sabían muy bien el riesgo a donde estaban entrando".

En este marco, Milei continuó con su posición de culpar a los estafados. "Ninguno de los que estaban ahí... todos eran conscientes de lo que estaba pasando", indicó y expresó: "Es como quien juega a la ruleta rusa y sale la bala".

Sobre su relación con Davis, explicó: “Cuando vos mirás lo que es el universo de los emprendedores, la característica esencial de ese segmento, es un sector que está en la informalidad. Aquellos que blanquean, blanquean lo mínimo e indispensable. Ellos no tienen acceso al financiamiento. Por otra parte, Argentina no tiene un mercado de capitales, en Estados Unidos podés fondear este tipo de proyectos. A mi vino Davis y me propone esto, lo conocí en la fintech de octubre de 2024, en ese contexto me propone armar una estructura que financie a emprendedores y así se pueda dar un crecimiento económico. Me pareció una herramienta interesante”.

Y continuó: “Cuando se hace pública esta situación, obviamente le doy difusión para que aquellos que necesiten acceso al financiamiento lo puedan conocer. Esto era para fondear a los argentinos que no tienen acceso al financiamiento. Una vez que publico el tuit, aparecen personajes diciendo que me hackearon la cuenta, lo cual es falso. No me voy a estar escondiendo atrás de un hackeo, me parece una aberración, por eso fijé el tuit. Ahí empecé a ver como se generaban comentarios negativos, por eso ante la duda borré el tuit. Desde mi punto de vista, como se generaba ruido, borre el tuit”.

“Este es un problema entre privados, porque el Estado no tiene nada que ver. Yo no lo promocioné, lo difundí. Toda propuesta que encuentre que pueda mejorar el financiamiento para emprendedores tecnológicos… es equivalente a cuando vas a la apertura de una planta", añadió al respecto.