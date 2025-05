Milei aseguró que la Ficha Limpia cayó "por un acuerdo entre Cristina y Macri" para "ensuciarlo"

El presidente Javier Milei volvió a hablar del escándalo en el Senado la semana pasada donde el proyecto de Ficha Limpia cayó por no haber conseguido la cantidad de votos necesarios para su aprobación. En ese sentido, responsabilizó a Mauricio Macri y a Cristina Fernández sosteniendo que “hicieron un acuerdo” para “ensuciarlo”.

El mandatario salió con todo una vez más contra los ex jefes de estado recordando la polémica sesión del jueves pasado en donde, por un voto, la normativa que busca prohibirle la candidatura a los funcionarios públicos condenados por corrupción finalmente no tuvo una buena salida.

Milei, sin titubear, aseguró que “para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí, porque el único que pierde con esto soy yo”, afirmó.

La reciente declaración del mandatario sostiene que Cristina logró impedir la implementación de Ficha Limpia, mientras que Mauricio Macri, en su opinión, "ensució" el sistema con el fin de obtener una ventaja electoral. "Esta es la política argentina", resaltó.

A pesar de la negativa, Milei manifestó que retomará el tratamiento de Ficha Limpia con una fuerte advertencia a la oposición: “¿La voltearon ahora? No tengo problema, voy a volver a la carga. Pude haber perdido una batalla, pero no la guerra. A todos los chorros los voy a sacar a patadas en el culo“, advirtió.

En otros términos y luego de que lo vincularan con el ex gobernador de Misiones, Carlos Rovira, el presidente lo negó rotundamente y planteó que “eso es mentira”, indicando que no tiene vínculo con el mismo: “es peor que un chimento de peluquería. Es una vergüenza, son unos mentirosos descarados. Yo se las voy a seguir”.

Y agregó, mencionando a Silvia Lospennato, candidata a diputada nacional por el PRO: “lo que pasa es que no estaban los votos, por eso nosotros pedíamos que firmaran. La propia Lospennato dijo en televisión que nos habíamos puesto de acuerdo para firmar y que no se cayera el proyecto".

Una vez más, arremetió contra el partido que actualmente conduce Macri: “esta gente es perversa y con tal de una ventaja electoral son capaces de mentir, de decir cualquier barbaridad”. De tal forma, precisó: “me rompí el alma por ese proyecto, tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. Lo puse a eso a (Alejandro) Fargosi, que lo hizo desinteresadamente, y a Luis Petri".

No obstante, lejos quedó de reducir sus críticas al PRO: “los amarillos que tanto se quejan hace 17 años que gobiernan la Ciudad y no lo tienen. Son unos mentirosos permanentes”, añadió.

“Le puse el cuerpo lo mandé a extraordinarias y logré que lo sacaran en Diputados con la muñeca de mi extraordinario ministro, Guillermo Francos”.

“Macri dice que no lo podía hacer porque no tenía las mayorías: tenía más de 100 diputados y como 25 senadores siendo gobierno, y no la pasó. Y me lo vienen a endilgar a mí, que tengo 36 diputados y 6 senadores. El problema son los kirchneristas, son los chorros, los 35 que votaron eso”, criticó.

Finalizando su entrevista con el canal Telefé, Milei lanzó sus últimos dardos contra el kirchnerismo: “es lo mismo que me hicieron cuando empecé como diputado. Cada vez que tranzaba Juntos por el Cambio con los kirchneristas, me echaban la culpa a mí. Son psicópatas de todos lados, son unos mentirosos”, finalizó.