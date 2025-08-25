Milei aseguró que a su gobierno "no le falta política" y critica a la oposición: “buscan romper el programa económico”

El presidente Javier Milei participó este lunes de la inauguración de nuevas oficinas de la Corporación América en Vicente López, acompañado por el empresario Eduardo Eurnekian, y aseguró que a su gobierno “no le falta política”.

En su discurso, Milei centró las críticas en la oposición, a quienes acusó de intentar “romper el programa económico, romper el país, con proyectos que rompen el equilibrio fiscal, aprobando barbaridades sin tener financiamiento”.

“Lo único que están buscando es romper el programa económico, romper el país, con proyectos que rompen el equilibrio fiscal, aprobando (en el Congreso) barbaridades sin tener financiamiento”, sostuvo el mandatario, sin hacer mención a la polémica por el supuesto pago de coimas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , que derivó en la remoción de su titular Diego Spagnuolo.

Milei recordó su paso por la Corporación América como un momento “fundamental para que pueda desarrollar mi amor por el sector privado”: “como economista jefe de esta empresa fui empujando mis horizontes intelectuales de forma constante hasta llegar a convertirme en el divulgador de las ideas de la libertad por el que me conoció la mayoría del país hace ya algunos años”, señaló.

El jefe de Estado elogió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y resaltó su tarea frente a los legisladores: “A Guillermo Francos lo conocí en esta compañía, hoy es el mejor jefe de Gabinete de la historia, y a quien le toca lidiar con los orcos del Congreso. Esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, romper el país, con proyectos que rompen el equilibrio fiscal, aprobando barbaridades sin tener financiamiento”.

Milei también se refirió a la continuidad de sus políticas económicas frente a los intentos de la oposición de revertir decretos: “no me importa, vamos a insistir después, que hagan todo el daño que quieran hacer de acá al 7 de septiembre o al 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?”.

El presidente destacó la importancia de la inversión privada y el capital humano del país: “somos el país con más unicornios per cápita de la región, aún con el menor nivel de inversión. Además, el mundo está lleno de argentinos en los lugares jerárquicos de las empresas más grandes y exitosas que ansían volver a reconstruir un país en el que sus hijos puedan crecer. Esto no depende de nadie más que de nosotros mismos”.

Asimismo, Milei afirmó que su gobierno busca devolver la dignidad a los ciudadanos: “porque, a diferencia de otros, nosotros consideramos que la dignidad de una nación se mide por la dignidad de sus ciudadanos y no por el tamaño del siniestro infame Estado. Y por eso hacemos todo lo que hacemos para devolverle al trabajador y al emprendedor argentino la dignidad que cien años de modelo estatista le han quitado”.

Finalmente, el mandatario afirmó que Argentina tiene potencial para convertirse en “una potencia tecnológica”: “tenemos todos los recursos necesarios para lograrlo, pero principalmente contamos con un capital humano del más alto nivel”, concluyó.