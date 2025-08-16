El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente la nueva película protagonizada por Guillermo Francella, titulada Homo Argentum, y la convirtió en el tema principal de una extensa reunión de Gabinete centrada en la llamada "batalla cultural". A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe de Estado afirmó que la cinta deja al descubierto a los "progres caviar" y lanzó fuertes críticas contra quienes cuestionaron el film.

De acuerdo con información obtenida por Noticias Argentinas, la reunión tuvo lugar este viernes en la Casa Rosada, se extendió por más de cuatro horas —a pesar de tratarse de un feriado— y giró en torno a la proyección y análisis de la película, justo en la antesala del cierre de listas para las elecciones legislativas. El presidente asistió al encuentro vistiendo el característico mameluco de YPF que suele usar en la residencia de Olivos.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

La dura crítica de Milei

En un texto difundido en su cuenta de X, Milei sostuvo que la película, dirigida por la dupla Cohn-Duprat, funciona como un "espejo" para la "agenda woke". El mandatario utilizó duros calificativos para quienes cuestionan el film.

Agenda Woke: Afirmó que el film "deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)".

Críticos como "zombies": Calificó a quienes la critican como un "ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)", a quienes tildó de "envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas" e "ignorantes".

Éxito sin financiamiento estatal: Sostuvo que a sus detractores les duele el éxito de una película "sin financiamiento del Estado", ya que, según él, muestra a muchos artistas del rubro como "fracasados totales y absolutos".

Durante la segunda parte de la reunión de Gabinete, el libertario propuso volver a ver el film (que ya había compartido con legisladores el martes) y utilizó varias de sus 16 viñetas para un "cine debate" sobre la realidad nacional, consolidando a la película como una herramienta para la narrativa oficial.