El presidente volvió a lanzar fuertes críticas contra los medios de comunicación. Afirmó que los periodistas "mienten constantemente" debido a que retiró la pauta oficial, y agregó que la población “los odiaría” si los conociera.

Javier Milei expresó que la decisión de suprimir la pauta publicitaria estatal a los medios representa "la política más importante en defensa de la libertad", y opinó que esa medida generó una “reacción agresiva” por parte de los periodistas hacia su persona.

"Quité el subsidio estatal a los medios y eso los tiene muy violentos y han inventado todo tipo de mentiras sobre mi persona. Los medios mienten todo el tiempo", se quejó el mandatario en una entrevista que le concedió al periodista e influencer de origen australiano Mario Nawfal, que fue subida este viernes a su canal de YouTube.

Milei agregó: "Mienten también sobre otras personas de nuestro espacio, mienten sobre nuestras políticas. Y nosotros lo que hacemos es exponer sus mentiras y eso no creo que sea violento".

"Los periodistas que dicen las barbaridades que dicen, me gustaría que pudieran probar algunas cosas que dicen, porque no han podido probar nada de eso. ¿Mentir, injuriar, calumniar y ensuciar a una persona está bien? Yo creo que no. Si no querés que te conteste, lo primero que tenés que hacer es no mentir. Si no mentís, yo no reacciono", insistió sobre sus choques con la prensa.

Y finalizó: "La gente odia a los políticos. Si conocieran como son realmente los periodistas, los odiaría infinitamente más".