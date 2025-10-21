Habrá cambios en el gabinete nacional a partir del lunes 27 de octubre, luego de las elecciones legislativas del domingo. Así lo anticipó el presidente de la Nación, Javier Milei, este martes tras una entrevista grabada con la TV Pública, y aseguró que la reestructuración forma parte de una nueva etapa de su gestión.

Tengo un contrato con la población y lo voy a cumplir. En este segundo tramo del mandato voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación”, afirmó el jefe de Estado.

En continuidad, el jefe de Estado explicó que las modificaciones dependerán del resultado electoral: “El día 26, a la noche, con todos los números veré qué tipo de entramado necesito para hacerlo”. Y agregó: “Hay cambios que van a tener lugar naturalmente. Hay ministros que tienen otras funciones. Ahora, soy bilardista y tengo un contrato con los argentinos, y hemos cumplido con el 99% de las promesas de campaña en 20 meses”.

Durante la entrevista, Milei también envió un mensaje a los votantes jóvenes y apuntó nuevamente contra el macrismo: “De esta experiencia los más grandes ya aprendimos. Los enojaditos de Macri permitieron que vuelva el kirchnerismo. Del otro lado volvieron los gremlins: les tiran agua y se convierten en monstruos. El agua es cuando llegan al poder”.

Además, calificó las próximas elecciones como “muy importantes” y aseguró que representan una “bisagra” en la composición del Congreso nacional. “Nos va a permitir viabilizar ciertos proyectos que están empantanados y bloquear acciones que intenten romper el trabajo que estamos haciendo”, dijo.

Asimismo, volvió a insistir en que su gobierno transita “el camino correcto”: “Hoy la inflación es del 30%. Es alta, pero muchísimo menor. Para mediados del año que viene la inflación va a estar en cero. No podemos tirar este esfuerzo a la basura y volver a lo que hacían los kirchneristas. Hay que elegir: libertad o esclavitud”.

Para cerrar, el mandatario arremetió contra el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, a quien calificó como “terrorista, pone bomba, asesino” y lo vinculó con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. “Fue vacunado VIP y no desconocía el entramado con Venezuela. Eso es lo que está del otro lado. Los atajos no llevan a ningún lado”, concluyó Milei.