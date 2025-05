Milei acusó a Macri de garantizar la impunidad de Cristina Fernández y lo criticó por Ficha Limpia

El presidente Javier Milei intensificó su enfrentamiento con el líder del PRO, Mauricio Macri, a través de un contundente mensaje en redes sociales, en el marco de la polémica por el rechazo de la ley de Ficha Limpia en la Cámara de Senadores.

En su publicación en X, Milei acusó al ex presidente de haber garantizado la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, un punto clave que ha sido tema de discusión entre ambos sectores políticos. “El ladrón cree a todos de su misma condición”, escribió Milei, haciendo alusión a Macri y al PRO, y acompañó su mensaje con un fragmento de la entrevista que Jorge Lanata realizó a Elisa Carrió, en la que la ex diputada responsabilizó al gobierno de Cambiemos de haberle brindado impunidad a la actual vicepresidenta.

El jefe político de los senadores que votaron en contra de Ficha Limpia admitió que recibió un pedido de Milei

En la misma línea, el presidente criticó duramente la postura del PRO frente a la política actual: “Lamento mucho que no entiendan o peor aún, no quieran entender como abordamos la política. Nuestro foco es sacar el país adelante, no polarizar por carencia de ideas (cuyo recurso único es ensuciar por mediocridad). CIAO!”, escribió, subrayando su enfoque en el progreso y no en disputas innecesarias.

EL CRUCE ENTRE MILEI Y MACRI

El cruce entre Milei y Macri se produce en el marco de la frustrada discusión sobre el proyecto de ley de Ficha Limpia, que tuvo un rechazo en el Senado, profundizando las diferencias entre ambos espacios. Macri, visiblemente molesto, expresó su “desilusión infinita” por la situación, y llegó a sugerir que podría existir un pacto entre Milei y Cristina Kirchner, lo que avivó aún más la tensión.

Milei celebró la designación de León XIV con un meme y confirmó que asistirá a su asunción

Milei, por su parte, defendió su postura usando un comentario del cineasta Santiago Oria, quien afirmó que “el garante de la impunidad de Cristina Kirchner fue Macri”. En su publicación, el presidente afirmó: “Mientras que su gobierno le garantizó a CFK no ir presa, en el gobierno de Milei las causas no pararon de avanzar porque se deja actuar a la justicia sin interferencias”.

El mandatario aprovechó para instar al PRO a que dejara de “mentir”, asegurando que el “pacto de impunidad” siempre fue una estrategia del macrismo. “En el video, Lanata, Carrió y Monzó, gente de sus propias filas, confirmando la VERDAD”, agregó, citando a figuras reconocidas de Cambiemos que, según Milei, confirmaron estas acusaciones.

Este cruce de acusaciones refuerza la creciente polarización dentro de la oposición, y parece profundizar la fractura interna entre los sectores liderados por Macri y Milei, dejando claro que la disputa por el control de la narrativa política en Argentina continúa intensificándose.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes recibirán más de $148.000 en mayo de 2025

LA CAÍDA DE FICHA LIMPIA EN EL SENADO

El pasado miércoles 7 de mayo por la noche y luego de un intenso debate, el Senado rechazó el proyecto de Ficha Limpia, el mismo impulsado por el Gobierno que apuntaba a que los candidatos condenados no puedan presentarse en las elecciones.

La votación, que se dio a conocer poco después de las 22, confirmó que hubo 36 votos afirmativos, 35 negativos y 0 abstenciones. La iniciativa que proponía prohibir la postulación de condenados por delitos vinculados a la administración pública no logró obtener la mayoría requerida para su aprobación, lo que desató intensas reacciones entre los legisladores.

Macri volvió a cruzar a Milei y afirmó que el presidente tiene "alucinaciones serias"

El proyecto generó un intenso debate en la Cámara Alta, con opiniones de todo tipo entre quienes afirmaban que la ley potenciaría la transparencia y la ética en la política, y quienes sostenían que atentaba contra derechos fundamentales y resultaba inadecuada para enfrentar los problemas estructurales de la corrupción en Argentina.

En tanto, desde la Oficina del Presidente habían lanzado un comunicado donde mencionaban que “el Presidente Javier G. Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar. Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes”.

El Gobierno oficializó un aumento para empleados públicos, con un bono y topes salariales para horas extras

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR