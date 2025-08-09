Milei: "Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar de la Casa Rosada con los pies para adelante"

El presidente Javier Milei habló este viernes en cadena nacional para explicar los motivos de sus vetos a las leyes que establecían un aumento en las jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad. La grabación se realizó en la Casa Rosada a última hora de la tarde.

Milei aseguró que su gestión asumió con el objetivo de “terminar con la inflación” y de “arreglar la economía de raíz”. Sostuvo que “el déficit cero” es la base de su plan económico y que “no se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo”.

Según el mandatario, su administración logró “sacar de la pobreza a 10 millones de personas”, aunque señaló que el proceso de recuperación es gradual. En ese marco, justificó sus vetos afirmando: “mi objetivo es hacer el bien, a costo de que me acusen de hacer el mal”.

Javier Milei hablará este viernes por la noche en cadena nacional para justificar sus vetos

Dirigiéndose a la oposición, Milei afirmó que en el Congreso “usando causas nobles promulgan leyes que llevan a la quiebra a la Nación”. Agregó que “cuando no hay plata”, la sanción de normas que aumentan el gasto “no es más que un engaño por parte de la política”.

“El gobernante cobarde es capaz de prender fuego a su propio país con tal de gobernar sobre sus cenizas. Y es lo que está intentando el Congreso”, expresó. También dijo que “la locura es que es el propio Parlamento el que quiere aumentar el gasto, con lo que atenta contra sus representados”.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

En su discurso, Milei anunció dos medidas para reforzar el déficit cero. La primera será “prohibir que el Tesoro financie el gasto con emisión monetaria”. Reiteró que “la única manera de crecer es con orden fiscal y monetario” y que “no existen atajos en la economía”.

“No vamos a volver atrás. No vamos a volver al pasado. No vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

El presidente adelantó que, si el Congreso aprueba los proyectos de financiamiento universitario y de incremento de fondos para el Hospital Garrahan, también los vetará.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

El oficialismo sostiene que las leyes aprobadas implicarían un gasto adicional de más de siete billones de pesos en 2025 y de unos 17 billones en 2026. Según el Gobierno, no cuentan con fuentes de financiamiento suficientes ni estudios actuariales que garanticen su viabilidad.

La discusión sobre el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad se convirtió en un nuevo foco de conflicto político en medio de la campaña electoral. Tanto el oficialismo como la oposición ajustan sus estrategias legislativas y discursivas en un contexto económico que el Ejecutivo considera crítico.